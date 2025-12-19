Jake Paul vs. Anthony Joshua: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

Jake Paul y Anthony Joshua se medirán este viernes 19 de diciembre. La celebridad y el excampeón del mundo se enfrentarán en el peso pesado con la misión de, cada uno, dejar en claro su lugar en el deporte. Con una enorme expectativa detrás, serán ocho rounds de pura intensidad en los que se espera una finalización antes del último campanazo.

En el Kaseya Center de Miami, Paul buscará demostrar que puede dejar en el camino a una verdadera estrella del boxeo, para confirmar que tiene lo necesario para continuar en su camino de escalada hacia ser campeón del mundo. Por otro lado, la presión sobre Joshua estará puesta en que aparezca su mejor repertorio en escena para exponer la diferencia de niveles que se analiza en la previa.

En ese sentido, hay que decir que los combates preliminares comenzarán alrededor de las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires. El main card iniciará unas horas después, mientras que el combate entre Álvarez y Crawford tiene horario previsto para las 21:30hs de México, 23:30hs en Bogotá y pasada la medianoche en Buenos Aires.

Una aclaración muy importante: el combate podrá ser seguido de manera exclusiva mediante Netflix. Además, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de un día que promete ser histórico.

Cartelera completa de la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. | Peso crucero

– Horario: 19:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Avious Griffin vs. Justin Cardona

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Caroline Dubois vs. Camila Panatta

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Cherneka Johnson vs. Amanda Galle

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Anderson Silva vs. Tyron Woodley

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin

– Transmisión: Netflix

¿A qué hora empieza la cartelera de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 19:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:30hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Jake Paul vs. Anthony Joshua según país

México: 19:00hs

Colombia – Perú: 20:00hs

Chile – Estados Unidos: 21:00hs

Argentina: 22:00hs

España: 02:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Netflix en todo el mundo.