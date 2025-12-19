Es tendencia:
Rayados

Primer refuerzo para el Clausura 2026: Rayados cerró el fichaje de Alonso Aceves de Pachuca

Rayados ya tiene encaminado a su primer fichaje para el año próximo en busca de reforzar su defensa. Los detalles del acuerdo.

Por Patricio Hechem

Alonso Aceves es el primer refuerzo de Rayados para 2026
© Getty ImagesAlonso Aceves es el primer refuerzo de Rayados para 2026

Rayados ya logró cerrar a su primer fichaje de cara al año próximo. El club tiene abiertos varios frentes en el mercado y negocia por distintos jugadores. En este sentido, Monterrey ya se aseguró la llegada de Alonso Aceves, futbolista de Pachuca, para reforzar la defensa.

Surgido de las Fuerzas Básicas de los Tuzos y con pasos en Real Oviedo y Chicago Fire, Alonso Aceves ha sido un titular fijo del conjunto de Hidalgo en los últimos dos años como lateral izquierdo. Y ahora Rayados lo suma a su plantel para que compita con Gerardo Arteaga.

La cifra que desembolsó Rayados por Alonso Aceves

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Rayados comprará el pase del futbolista mexicano por 4,5 millones de dólares a Pachuca y le dará un contrato a largo plazo considerando que aún es joven (24 años).

Este año el reemplazante de Gerardo Arteaga fue Luis Reyes, pero el experimentado no aportaba lo suficiente en el ataque y además por momentos fue utilizado por Domènec Torrent como central debido a las bajas. Por eso es que Rayados buscó un perfil más ofensivo en el lateral izquierdo.

Alonso Aceves jugó un total de 70 partidos en Pachuca (Getty Images)

Alonso Aceves firmaría un contrato de cuatro años con Monterrey, según lo informado por Diario Récord. El defensa mexicano viene de disputar 17 partidos en el Apertura 2025 con Pachuca, en los que convirtió 1 gol y brindó 2 asistencias hasta que los Tuzos quedaron eliminados en el Play-In ante FC Juárez.

El lateral izquierdo vistió la playera de Pachuca en 70 oportunidades a lo largo de su carrera, con 2 goles y 3 asistencias. Por otro lado, Alonso Aceves jugó 22 partidos en el Chicago Fire (sin goles y 1 asistencia) y otros 11 encuentros en el Real Oviedo de España. Rayados será el cuarto equipo en la vida profesional del mexicano y espera tener un buen ciclo en el conjunto regiomontano.

patricio hechem
Patricio Hechem
