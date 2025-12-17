The Best 2025: a quiénes votaron los entrenadores, capitanes y periodistas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua

La FIFA celebró los premios The Best 2025 el martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. Como era de esperarse, Ousmane Dembélé -estrella del PSG- se quedó con el premio más importante luego de su brillante temporada. A continuación, conoce a quiénes votaron los capitanes, entrenadores y periodistas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Votación a mejor jugador
Costa Rica
Capitán – Francisco Calvo:
- Kylian Mbappé (5 puntos)
- Pedri (3 puntos)
- Lamine Yamal (1 punto)
Entrenador – Miguel Herrera:
- Vitinha (5 puntos)
- Kylian Mbappé (3 puntos)
- Achraf Hakimi (1 punto)
Periodista – David Goldberg
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Lamine Yamal (3 puntos)
- Vitinha (1 punto)
Honduras
Capitán – Antony Lozano:
- Vitinha (5 puntos)
- Ousmane Dembélé (3 puntos)
- Lamine Yamal (1 punto)
Entrenador – Reinaldo Rueda:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Vitinha (3 puntos)
- Cole Palmer (1 punto)
Periodista – Gonzalo Carías:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Lamine Yamal (3 puntos)
- Vitinha (1 punto)
Guatemala
Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Kylian Mbappé (3 puntos)
- Lamine Yamal (1 punto)
Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Vitinha (3 puntos)
- Mohamed Salah (1 punto)
Periodista – Carlos Marín:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Mohamed Salah (3 puntos)
- Lamine Yamal (1 punto)
Nicaragua
Capitán – Juan Barrera:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Kylian Mbappé (3 puntos)
- Lamine Yamal (1 punto)
Entrenador – Marco Figueroamontero:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Achraf Hakimi (3 puntos)
- Raphinha (1 punto)
Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Mohamed Salah (3 puntos)
- Kylian Mbappé (1 punto)
Votación a mejor portero
Costa Rica
Capitán – Francisco Calvo:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
- Alisson (1 punto)
Entrenador – Miguel Herrera:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Alisson (3 puntos)
- Manuel Neuer (1 punto)
Periodista – David Goldberg:
- Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
- Alisson (3 puntos)
- Thibaut Courtois (1 punto)
Honduras
Capitán – Antony Lozano:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
- Manuel Neuer (1 punto)
Entrenador – Reinaldo Rueda:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
- David Raya (1 punto)
Periodista – Gonzalo Carías:
- Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
- Thibaut Courtois (3 puntos)
- Alisson (1 punto)
Guatemala
Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
- Emiliano Martínez (1 punto)
Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
- Alisson (1 punto)
Periodista – Carlos Marín:
- Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
- Thibaut Courtois (3 puntos)
- Wojciech Szczęsny (1 punto)
Nicaragua
Capitán – Juan Barrera:
- Emiliano Martínez (5 puntos)
- Manuel Neuer (3 puntos)
- Thibaut Courtois (1 punto)
Entrenador – Marco Figueroamontero:
- Thibaut Courtois (5 puntos)
- Alisson (3 puntos)
- Manuel Neuer (1 punto)
Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:
- Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
- Thibaut Courtois (3 puntos)
- Wojciech Szczęsny (1 punto)
Votación a mejor entrenador
Costa Rica
Capitán – Francisco Calvo:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Hansi Flick (3 puntos)
- Mikel Arteta (1 punto)
Entrenador – Miguel Herrera:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Hansi Flick (3 puntos)
- Javier Aguirre (1 punto)
Periodista – David Goldberg:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Hansi Flick (3 puntos)
- Arne Slot (1 punto)
Honduras
Capitán – Antony Lozano:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Roberto Martínez (3 puntos)
- Arne Slot (1 punto)
Entrenador – Reinaldo Rueda:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Enzo Maresca (3 puntos)
- Hansi Flick (1 punto)
Periodista – Gonzalo Carías:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Hansi Flick (3 puntos)
- Enzo Maresca (1 punto)
Guatemala
Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Mikel Arteta (3 puntos)
- Arne Slot (1 punto)
Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Arne Slot (3 puntos)
- Mikel Arteta (1 punto)
Periodista – Carlos Marín:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Hansi Flick (3 puntos)
- Arne Slot (1 punto)
Nicaragua
Capitán – Juan Barrera:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Mikel Arteta (3 puntos)
- Javier Aguirre (1 punto)
Entrenador – Marco Figueroamontero:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Mikel Arteta (3 puntos)
- Javier Aguirre (1 punto)
Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:
- Luis Enrique (5 puntos)
- Arne Slot (3 puntos)
- Hansi Flick (1 punto)