FIFA

The Best 2025: a quiénes votaron los entrenadores, capitanes y periodistas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua

Conoce las elecciones de los mencionados países de Concacaf en los premios que otorgó la FIFA este martes 16 de diciembre.

Por Leandro Barraza

Votaciones FIFA The Best
© @FIFAWorldCupVotaciones FIFA The Best

La FIFA celebró los premios The Best 2025 el martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. Como era de esperarse, Ousmane Dembélé -estrella del PSG- se quedó con el premio más importante luego de su brillante temporada. A continuación, conoce a quiénes votaron los capitanes, entrenadores y periodistas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Votación a mejor jugador

Costa Rica

Capitán – Francisco Calvo:

  • Kylian Mbappé (5 puntos)
  • Pedri (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)

Entrenador – Miguel Herrera:

  • Vitinha (5 puntos)
  • Kylian Mbappé (3 puntos)
  • Achraf Hakimi (1 punto)

Periodista – David Goldberg

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Lamine Yamal (3 puntos)
  • Vitinha (1 punto)
Honduras

Capitán – Antony Lozano:

  • Vitinha (5 puntos)
  • Ousmane Dembélé (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)

Entrenador – Reinaldo Rueda:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Vitinha (3 puntos)
  • Cole Palmer (1 punto)

Periodista – Gonzalo Carías:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Lamine Yamal (3 puntos)
  • Vitinha (1 punto)
Guatemala

Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Kylian Mbappé (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)

Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Vitinha (3 puntos)
  • Mohamed Salah (1 punto)

Periodista – Carlos Marín:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Mohamed Salah (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)
Nicaragua

Capitán – Juan Barrera:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Kylian Mbappé (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)

Entrenador – Marco Figueroamontero:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Achraf Hakimi (3 puntos)
  • Raphinha (1 punto)

Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Mohamed Salah (3 puntos)
  • Kylian Mbappé (1 punto)
Luis Fernando Tena no lo logró, pero FIFA podría acercar a Guatemala al Mundial de México 2026 de otra forma

Votación a mejor portero

Costa Rica

Capitán – Francisco Calvo:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
  • Alisson (1 punto)

Entrenador – Miguel Herrera:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Alisson (3 puntos)
  • Manuel Neuer (1 punto)

Periodista – David Goldberg:

  • Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
  • Alisson (3 puntos)
  • Thibaut Courtois (1 punto)
Honduras

Capitán – Antony Lozano:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
  • Manuel Neuer (1 punto)

Entrenador – Reinaldo Rueda:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
  • David Raya (1 punto)

Periodista – Gonzalo Carías:

  • Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
  • Thibaut Courtois (3 puntos)
  • Alisson (1 punto)
Guatemala

Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
  • Emiliano Martínez (1 punto)

Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Gialuigi Donnarumma (3 puntos)
  • Alisson (1 punto)

Periodista – Carlos Marín:

  • Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
  • Thibaut Courtois (3 puntos)
  • Wojciech Szczęsny (1 punto)
Nicaragua

Capitán – Juan Barrera:

  • Emiliano Martínez (5 puntos)
  • Manuel Neuer (3 puntos)
  • Thibaut Courtois (1 punto)

Entrenador – Marco Figueroamontero:

  • Thibaut Courtois (5 puntos)
  • Alisson (3 puntos)
  • Manuel Neuer (1 punto)

Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:

  • Gialuigi Donnarumma (5 puntos)
  • Thibaut Courtois (3 puntos)
  • Wojciech Szczęsny (1 punto)
Votación a mejor entrenador

Costa Rica

Capitán – Francisco Calvo:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Hansi Flick (3 puntos)
  • Mikel Arteta (1 punto)

Entrenador – Miguel Herrera:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Hansi Flick (3 puntos)
  • Javier Aguirre (1 punto)

Periodista – David Goldberg:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Hansi Flick (3 puntos)
  • Arne Slot (1 punto)
Honduras

Capitán – Antony Lozano:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Roberto Martínez (3 puntos)
  • Arne Slot (1 punto)

Entrenador – Reinaldo Rueda:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Enzo Maresca (3 puntos)
  • Hansi Flick (1 punto)

Periodista – Gonzalo Carías:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Hansi Flick (3 puntos)
  • Enzo Maresca (1 punto)
Guatemala

Capitán – José Carlos Pinto Samayoa:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Mikel Arteta (3 puntos)
  • Arne Slot (1 punto)

Entrenador – Luis Fernando Tena Garduño:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Arne Slot (3 puntos)
  • Mikel Arteta (1 punto)

Periodista – Carlos Marín:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Hansi Flick (3 puntos)
  • Arne Slot (1 punto)
Nicaragua

Capitán – Juan Barrera:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Mikel Arteta (3 puntos)
  • Javier Aguirre (1 punto)

Entrenador – Marco Figueroamontero:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Mikel Arteta (3 puntos)
  • Javier Aguirre (1 punto)

Periodista – Jose Nectali Mora Zeledon:

  • Luis Enrique (5 puntos)
  • Arne Slot (3 puntos)
  • Hansi Flick (1 punto)
