La eventual pelea entre David Benavidez y Oleksandr Usyk genera debates apasionantes en el mundo del boxeo, y ahora sumó la mirada directa de Julio César Chávez Jr. El excampeón mundial mexicano analizó este posible cruce y mostró poca confianza en que el estadounidense logre imponerse sobre el ucraniano.

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En las últimas semanas, los equipos de ambos peleadores mantuvieron charlas para intentar cerrar este choque durante 2027 con los cinturones de las 200 libras en juego. Aunque en un primer momento se barajó la división pesada, Usyk mostró interés en volver al peso crucero, una categoría donde ya reinó antes de conquistar sus grandes coronas entre los pesados.

Para Chávez Jr., Usyk es muy grande para Benavidez

“No creo que Benavídez tenga posibilidades en peso completo. Tal vez si pelean en peso crucero, con Usyk bajando mucho de peso, solo así podría tener alguna oportunidad. Pero no creo que tenga posibilidades porque Usyk es demasiado grande y demasiado fuerte para él. Aunque Benavídez también es un gran peleador, así que sería una gran pelea“, comentó Chávez en FightHub TV.

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Antes de pensar en ese cruce de alto voltaje, Benavidez (32-0, 26 KO) tiene una cita clave en su agenda inmediata. Tras ganar los títulos mundiales crucero de la AMB y la OMB al noquear a Gilberto Zurdo Ramírez en seis asaltos, David se medirá ante Michal Cieslak, monarca del CMB, el 5 de diciembre en Arizona para unificar tres coronas y quedar a un paso del reinado indiscutido.

Por su parte, Usyk (25-0, 16 KO), a sus 39 años, no pelea en las 200 libras desde noviembre de 2018, cuando noqueó a Tony Bellew, y desde entonces construyó un recorrido enorme en peso completo ante nombres como Anthony Joshua, Tyson Fury y Daniel Dubois. Aunque su entorno expresó ganas de regresar al peso crucero para ir por el título indiscutido, todavía no hay un acuerdo cerrado para que enfrente a Benavidez.

En síntesis

Julio César Chávez Jr. considera que David Benavidez no tiene posibilidades en peso completo ante Oleksandr Usyk .

considera que no tiene posibilidades en peso completo ante . David Benavidez enfrentará a Michal Cieslak el 5 de diciembre en Arizona por tres títulos crucero.

enfrentará a el en Arizona por tres títulos crucero. Oleksandr Usyk y David Benavidez negocian un posible combate en 200 libras para 2027.