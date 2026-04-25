¿Cuánto dinero ganó Julio César Chávez Jr. por su pelea ante Jhon Caicedo?

Una presentación muy esperada cerca de la primera mitad del año fue la que tuvo Julio César Chávez Jr. este sábado 25 de abril en México. El hijo de la leyenda se midió ante el colombiano Jhon Caicedo en una contienda que terminó ganando sin mayores problemas, para continuar con su racha positiva de victorias que le permiten obtener fortunas de dinero.

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La fortuna que recibió Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo

Por su pelea ante Caicedo, se estima que las ganancias de Julio César Chávez Jr. alcanzaron el medio millón de dólares. Si bien el dato no fue revelado de forma exacta, lo cierto es que se puede calcular teniendo en cuenta el nivel de jerarquía del mexicano.

En su combate ante Jake Paul a mediados de 2025, Chávez recibió una fortuna de 2.5 millones de dólares. Claro, luego dicha contienda se midió ante el argentino Ángel Sacco en enero de este año y posteriormente tuvo su performance ante Caicedo. La visibilidad que tuvo ante el norteamericano no fue la misma bajo ningún punto de vista, por lo que el dinero obtenido bajó considerablemente.

Lo que resta definir para Chávez Jr. es su futuro. El hijo de la leyenda ya tiene 40 años y su carrera no parece tener grandes propuestas de cara al futuro, por lo que resulta interesante ver el tipo de presentación que tendrá en lo que viene si no es que decide colgar los guantes para dejar la actividad profesional que practica desde el año 2003.

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En síntesis