Julio César Chávez Jr. se lució ante Jhon Caicedo y ganó por KO en el tercer asalto

El sábado 25 de abril fue el día elegido por Julio César Chávez Jr. para regresar al boxeo. Tras su última presentación en enero, volvió para medirse con Jhon Caicedo, a quien terminó derrotando por la vía del KO técnico luego de tres asaltos de puro dominio en los que dejó evidenciadas las diferencias de jerarquías.
A continuación, repasa los detalles de una cartelera histórica que presentó un lleno completo en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa y que dejó grandes combates de principio a fin. Además de la victoria de Chávez, también se destaca la posibilidad de que el hijo de la leyenda obtenga pronto una nueva oportunidad titular.
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Se terminó la jornada
Gracias por acompañarnos en una velada histórica de boxeo con peleas espectaculares de principio a fin. Los invitamos a que se sigan informando con Bolavip México con las noticias de todo el mundo del deporte.
Contundente KO
Chávez Jr. termina con Caicedo en la tercera vuelta luego de 20 segundos de acción. Nueva victoria consumada.
Dominio claro
Chávez Jr. se lleva el segundo asalto 10-9 y gana 20-18.
Primer round para Chávez Jr.
El mexicano domina en un inicio prometedor. 10-9.
Comenzó la pelea
Chávez Jr. y Caicedo ya están frente a frente a 10 asaltos o menos.
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Inminente inicio
Presentaciones de las figuras que ya están sobre el cuadrilátero y a boxear.
Se demora el inicio
Debido a que aún se está disputando el final de la Liga MX, la transmisión oficial no comenzó y atrasa el combate entre Júnior y Caicedo.
Así se prepara un excampeón
Julio César Chávez Jr. ultima detalles para medirse ante Jhon Caicedo.
¡Julio César Chávez Jr. ya calienta! 🥊🔥
El mexicano entra en ritmo y se prepara para subir al ring en su pelea frente a Jhon Caicedo 👀
¿Cuánto dinero ganará Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?
Se estima que las ganancias del mexicano rondarán el medio millón de dólares.
¿A qué hora subirán Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo al cuadrilátero al cuadrilátero?
Está previsto que el ingreso del mexicano y del colombiano al ring sea alrededor de las 23:00hs del Centro de México, pero todo se irá manejando acorde a lo que suceda previamente con los duelos que le darán color a la jornada.
¿Dónde ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante TV Azteca desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la velada
Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos | Peso ligero
José Hernández vs. Fernando Quiñones | Peso mediano
Jaret González vs. Edgar “Solitario” Alor | Peso mosca
Roberto Chávez vs. Manuel Hernández | Peso supermediano
Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo | Peso crucero
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Bienvenidos a la velada de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre dos estrellas mundiales. Aquí no te perderás de nada.
Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.