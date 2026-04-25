Julio César Chávez Jr. se lució ante Jhon Caicedo y ganó por KO en el tercer asalto

El sábado 25 de abril fue el día elegido por Julio César Chávez Jr. para regresar al boxeo. Tras su última presentación en enero, volvió para medirse con Jhon Caicedo, a quien terminó derrotando por la vía del KO técnico luego de tres asaltos de puro dominio en los que dejó evidenciadas las diferencias de jerarquías.

A continuación, repasa los detalles de una cartelera histórica que presentó un lleno completo en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa y que dejó grandes combates de principio a fin. Además de la victoria de Chávez, también se destaca la posibilidad de que el hijo de la leyenda obtenga pronto una nueva oportunidad titular.