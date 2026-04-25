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Boxeo

Julio César Chávez Jr. se lució ante Jhon Caicedo y ganó por KO en el tercer asalto

Revisa los momentos más destacados de la jornada que tuvo en acción al hijo de la leyenda.

Chávez Jr. mostró un nivel muy superior al de su rival.
© XChávez Jr. mostró un nivel muy superior al de su rival.

El sábado 25 de abril fue el día elegido por Julio César Chávez Jr. para regresar al boxeo. Tras su última presentación en enero, volvió para medirse con Jhon Caicedo, a quien terminó derrotando por la vía del KO técnico luego de tres asaltos de puro dominio en los que dejó evidenciadas las diferencias de jerarquías.

A continuación, repasa los detalles de una cartelera histórica que presentó un lleno completo en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa y que dejó grandes combates de principio a fin. Además de la victoria de Chávez, también se destaca la posibilidad de que el hijo de la leyenda obtenga pronto una nueva oportunidad titular.

Se terminó la jornada

Gracias por acompañarnos en una velada histórica de boxeo con peleas espectaculares de principio a fin. Los invitamos a que se sigan informando con Bolavip México con las noticias de todo el mundo del deporte.

Contundente KO

Chávez Jr. termina con Caicedo en la tercera vuelta luego de 20 segundos de acción. Nueva victoria consumada.

Dominio claro

Chávez Jr. se lleva el segundo asalto 10-9 y gana 20-18.

Primer round para Chávez Jr.

El mexicano domina en un inicio prometedor. 10-9.

Comenzó la pelea

Chávez Jr. y Caicedo ya están frente a frente a 10 asaltos o menos.

Inminente inicio

Presentaciones de las figuras que ya están sobre el cuadrilátero y a boxear.

Se demora el inicio

Debido a que aún se está disputando el final de la Liga MX, la transmisión oficial no comenzó y atrasa el combate entre Júnior y Caicedo.

Así se prepara un excampeón

Julio César Chávez Jr. ultima detalles para medirse ante Jhon Caicedo.

¿Cuál será la próxima pelea de Julio César Chávez Jr.?

El hijo de la leyenda busca una nueva victoria para acercarse a la última oportunidad que desea antes de retirarse del boxeo. Una figura del peso crucero es lo ideal, aunque parece lejos...

El público impaciente

Vía redes sociales, los espectadores expresan su malestar por no poder disfrutar del resto de la velada, ya que la transmisión oficial está avocada a los juegos de la Liga MX.

Últimos preparativos

El ring espera por la pelea estelar de la noche entre Chávez y Caicedo.

Listo para la acción

Julio César Chávez dialoga con los aficionados a instantes de una nueva pelea.

¿Cómo llega Julio César Chávez Jr. a la pelea?

El mexicano viene de vencer al argentino Ángel Sacco en enero por KO técnico en el cuarto asalto.

Avanza la cartelera

Aunque la transmisión oficial comenzará a las 23:00hs, los combates preliminares ya se están desarrollando.

Invitado de lujo

El rapero C-Kan en el lugar de los hechos para disfrutar del espectáculo.

Todo listo

En instantes comienza la velada que tiene como pelea estelar a Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo.

¿Cuánto dinero ganará Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?

Se estima que las ganancias del mexicano rondarán el medio millón de dólares.

¿A qué hora subirán Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo al cuadrilátero al cuadrilátero?

Está previsto que el ingreso del mexicano y del colombiano al ring sea alrededor de las 23:00hs del Centro de México, pero todo se irá manejando acorde a lo que suceda previamente con los duelos que le darán color a la jornada.

¿Dónde ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante TV Azteca desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Cartelera completa de la velada

  • Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos | Peso ligero
  • José Hernández vs. Fernando Quiñones | Peso mediano
  • Jaret González vs. Edgar “Solitario” Alor | Peso mosca
  • Roberto Chávez vs. Manuel Hernández | Peso supermediano
  • Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo | Peso crucero

Bienvenidos a la velada de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo

A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre dos estrellas mundiales. Aquí no te perderás de nada.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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