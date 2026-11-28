La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, habló con total franqueza sobre los altibajos que marcaron la trayectoria profesional de su primogénito. Durante una charla en el canal de YouTube Los Reyes Podcast, el Gran Campeón descartó por completo que cargar con su histórico apellido haya sido una losa insoportable para Julio César Chávez Jr. y atribuyó el rumbo de su carrera exclusivamente a sus propias determinaciones personales.

Publicidad

El primer tricampeón mundial azteca recordó que el Junior reunía todas las condiciones necesarias para dominar el pugilismo internacional tras debutar en 2003 con paso invicto: «Mi hijo era la próxima cara del boxeo mexicano, pero ya saben, se desvió por el camino equivocado y pagó las consecuencias». De hecho, su potencial quedó demostrado en junio de 2011, cuando derrotó a Sebastian Zbik para consagrarse como el primer mexicano campeón mundial de peso medio del CMB en la historia.

Consultado de forma directa sobre si la presión de su legado jugó en contra del desarrollo del excampeón, Chávez padre fue categórico al desmentirlo: «No, el apellido no (pesó). Yo creo que fue él que tomó malas decisiones, el apellido al contrario, era para que él hubiera logrado… mira, de una u otra forma aún así con todo eso llegó a ser el primer mexicano campeón mundial medio en la historia».

En esa misma línea, el ídolo explicó el punto de quiebre que frenó el ascenso de su hijo luego de realizar tres defensas exitosas de su cinturón: «Pero ahí mi hijo estaba bien, estaba sano, estaba limpio, después desafortunadamente vienen las malas amistades y las malas decisiones y es ahí donde pagamos el precio».

Publicidad

Pese a los años de irregularidad y problemas fuera del cuadrilátero, el legendario exboxeador destacó la notable recuperación deportiva que muestra el Junior en la división de peso crucero: «No es porque sea mi hijo, pero las últimas peleas lo he visto mejor, mejor que antes. Lo he visto mucho mejor boxísticamente que le puede dar un susto a cualquiera así como lo he visto pelear».

En síntesis