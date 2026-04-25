¿A qué hora es la pelea de Julio César Chávez Jr. Jhon Caicedo HOY?

Este sábado 25 de abril, el cuadrilátero le abre sus puertas a una pelea muy esperada. Julio César Chávez Jr. vuelve a la acción a la acción para medirse con Jhon Caicedo en una contienda que buscará consolidar el retorno del hijo de la leyenda a las grandes esferas del deporte. A continuación, te informamos el horario pautado para el capítulo más esperado de la velada.

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La acción aterriza en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, por lo que el horario de la velada será acorde al que acostumbran a entregar las mejores noches del deporte. Chávez tendrá la presión de imponerse ante un rival que buscará amargarla la fiesta del regreso que tiene todos los condimentos para ser triunfal.

Horario para la pelea de Julio César Chávez Jr. Jhon Caicedo

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 20:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 23:00hs de México, 00:00hs en Bogotá y 02:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

La pelea de Chávez y Caicedo podrá ser vista, de manera exclusiva, mediante TV Azteca desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y una transmisión MINUTO a MINUTO y EN VIVO para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que suceda.

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En síntesis