Dónde ver el Real Madrid vs Málaga

Estos son los canales donde podrás ver el partido de hoy entre el Real Madrid y Málaga.

Real Madrid y Málaga se enfrentan domingo 30 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 9:00 horas (Ciudad de México).

Publicidad

El conjunto merengue busca mantener el ritmo en la parte alta de la tabla de posiciones y sumar tres puntos clave en casa. Por su parte, el equipo andaluz visita la capital con el objetivo de dar la sorpresa y rescatar unidades valiosas en una de las canchas más difíciles del fútbol mundial.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Málaga por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o por Sky+ como plataforma de streaming.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: Sky Sports y VIX

Sky Sports y VIX Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y Fubo TV

ESPN+, ESPN Deportes y Fubo TV España: DAZN LaLiga y Movistar+

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Madrid llega peleando los primeros lugares del campeonato tras una racha positiva en sus últimos compromisos. La escuadra blanca busca aprovechar la localía y la contundencia de sus atacantes para resolver el encuentro desde los primeros minutos y no poner en riesgo los tres puntos.

Por su parte, el Málaga afronta este compromiso con la necesidad de consolidar su orden defensivo para frenar el embate madridista. El cuadro blanquiazul sabe que un resultado favorable en el Santiago Bernabéu significaría un envión anímico fundamental para sus aspiraciones en el torneo.

En síntesis

Real Madrid y Málaga se enfrentarán el domingo 30 de agosto en LaLiga.

se enfrentarán el domingo 30 de agosto en LaLiga. Estadio Santiago Bernabéu será la sede del partido a las 9:00 horas.

será la sede del partido a las 9:00 horas. Sky Sports y Sky+ transmitirán en México el juego de Jornada 3.