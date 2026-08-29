¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de Club América vs. Club Puebla por el Apertura 2026

América recibe a Club Puebla en el Estadio Azteca por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Este sábado 29 de agosto continúa la actividad de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas del América reciben en Ciudad de México al Club Puebla a partir de las 19:05 hs (tiempo del centro de México) en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos clubes.

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El equipo de Guillermo Almada se encuentra en un gran momento y busca una nueva victoria para continuar con la racha positiva. Ahora América comparte el primer puesto con Xolos, pero un triunfo le daría de nuevo la posibilidad de ser único líder de la Liga MX.

Por su parte, el Club Puebla llega con el impulso de sus últimas actuaciones en el certamen local. La Franja acumula dos triunfos consecutivos en el torneo y se ubica 6° en la clasificación actualmente, en lo que es una de las sorpresas del Apertura 2026.

La probable alineación de Club América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Alan Cervantes

Erick Sánchez

Raphael Veiga

Óscar Perea

Isaías Violante

Henry Martín

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La probable alineación de Club Puebla