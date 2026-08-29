¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de Club América vs. Club Puebla por el Apertura 2026

Este sábado 29 de agosto continúa la actividad de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas del América reciben en Ciudad de México al Club Puebla a partir de las 19:05 hs (tiempo del centro de México) en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos clubes.
El equipo de Guillermo Almada se encuentra en un gran momento y busca una nueva victoria para continuar con la racha positiva. Ahora América comparte el primer puesto con Xolos, pero un triunfo le daría de nuevo la posibilidad de ser único líder de la Liga MX.
Por su parte, el Club Puebla llega con el impulso de sus últimas actuaciones en el certamen local. La Franja acumula dos triunfos consecutivos en el torneo y se ubica 6° en la clasificación actualmente, en lo que es una de las sorpresas del Apertura 2026.
La probable alineación de Club América
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Alan Cervantes
- Erick Sánchez
- Raphael Veiga
- Óscar Perea
- Isaías Violante
- Henry Martín
La probable alineación de Club Puebla
- Ricardo Gutiérrez
- Iker Moreno
- Facundo Almada
- Juan Pablo Vargas
- Fernando Monárrez
- Carlos Baltazar
- Alonso Ramírez
- Alejandro Organista
- Bryan Garnica
- Kevin Velasco
- Eduardo Mustre