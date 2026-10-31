Quién pelea HOY sábado 31 de octubre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Este 31 de octubre, será una jornada especial para México en el boxeo. Una de las principales figuras del país se presentará para agrandar su estatus de leyenda y volver a ser campeón del mundo. Canelo Álvarez está de regreso tras más de un año de ausencia y subirá al cuadrilátero con la misión de continuar demostrando vigencia.

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En una velada que fue denominada México contra el Mundo, Saúl será el máximo exponente del país en el duelo estelar del día de la velada que se llevará a cabo en Arabia Saudita. El tapatío retará al campeón CMB del peso supermediano, el francés Christian Mbilli en una contienda en la que existe una enorme expectativa por lo que puede llegar a suceder.

La última presentación de Saúl data de septiembre del año pasado, fecha en la que sufrió una de las derrotas más duras de su carrera ante Terence Crawford. Allí, Álvarez se quedó sin sus títulos de las 168 libras y con dudas sobre su durabilidad en el deporte.

Por su parte, Mbilli, con un récord de 29-0-1, fue declarado como campeón del Consejo Mundial de Boxeo en enero de este año, luego de que Crawford se haya retirado y dejado los tronos vacantes. Vale destacar que el francés ya era monarca interino del CMB desde mediados del 2025 y por eso se ganó antes que cualquiera la enorme distinción del ente regulador.

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Las peleas más destacadas de este sábado 31 de octubre:

Carl Jammes Martin vs. David Picasso | Peso gallo

| Peso gallo Nikita Zon vs. Jaime Munguía | Peso supermediano

| Peso supermediano Lorenzo Parra vs. Rafael Espinoza | Peso pluma

| Peso pluma Arthur Biyarslanov vs. Lindolfo Delgado | Peso superligero

| Peso superligero Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli | Peso supermediano

En síntesis