Quién pelea HOY sábado 6 de diciembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Está todo listo para que una de las peleas más esperadas del año se lleve a cabo. Este sábado 6 de diciembre se verán las caras Isaac Cruz y Lamont Roach en un duelo clave del peso superligero. El mexicano que busca consolidarse como una de las caras del boxeo nacional se medirá con quien supo brillar nada más y nada menos que ante Gervonta Davis hace algunos meses.

Isaac tiene en su poder el campeonato interino del CMB de los superligeros y la particularidad de esta contienda es que Roach subirá desde los ligeros para intentar dominar una nueva división. En ese contexto, las aguas están divididas porque hay quienes sostienen que es el momento de que Cruz dé un paso al frente para demostrar que puede ser una estrella, tal como promete hace años.

Cruz, quien llega a este combate con un récord de 28-3-1, viene de ganar el pasado mes de julio a Omar Salcido, aunque no se lució tanto como se esperaba, ya que su oponente tomó la pelea en corto aviso en aquella ocasión. Por el lado de Roach, su última presentación data del mes de marzo, cuando terminó obteniendo un empate lleno de polémicas ante Gervonta.

El inicio de la velada que se llevará a cabo en el Frost Bank de San Antonio en Texas está previsto para las 16:30 del Centro de México. En Latinoamérica, la acción podrá ser seguida mediante Disney+, aunque aquí en Bolavip podrás disfrutar de una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle.

Las peleas más destacadas de este sábado 6 de diciembre: