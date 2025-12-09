Es tendencia:
¿Se van de Tigres? Mauricio Culebro habló sobre el futuro de André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán

Mauricio Culebro, Presidente de Tigres, se refirió sobre la continuidad de André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán tras la final.

Por Patricio Hechem

Mauricio Culebro habló de los referentes de Tigres
Dos años y medio después de su subcampeonato en el Clausura 2023 y la derrota con el América, Tigres UANL volvió a la final de la Liga MX y el club auriazul busca conseguir su novena estrella. Pero para eso deberá derrotar a Toluca, el vigente campeón.

Si bien tanto Guido Pizarro como el plantel de jugadores y la directiva encabezada por Mauricio Culebro están enfocados en lo que será la final del Apertura 2025, el futuro de André-Pierre Gignac y de Nahuel Guzmán es un tema candente pensando en la planificación del próximo año.

Sin embargo, el Presidente de Tigres se encargó de disipar los rumores sobre la posibilidad de que los históricos no continúen en el club luego de la final ante Toluca: “André tiene todavía seis meses más de contrato y Nahuel tiene un año y medio más“.

“En el tema de renovaciones nos gusta ir paso a paso… aunque pueda parecer que es poco tiempo, la gente quiere decisiones con mucha anticipación. Estamos tranquilos, los dos tienen contrato por ese tiempo que te dije“, agregó Mauricio Culebro.

André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán buscan un nuevo título (JAM Media)

El Volcán estará lleno este jueves y Tigres intentará darle una alegría a los aficionados en lo que será el último partido del club auriazul en su casa. “Lo único que nos hace sentir satisfechos es el campeonato“, manifestó el Presidente del equipo en la previa a la final contra Toluca.

La definición de fracaso es no conseguir los objetivos. Por lo que representa esta institución, lo único que nos llena es el campeonato“, concluyó Mauricio Culebro sobre qué conclusión sacarían en caso de que Tigres no pueda derrotar a Toluca en la final del Apertura 2025.

¿Juega la final ante Toluca? Tigres trabaja para recuperar a Nicolás Ibáñez tras su lesión

En síntesis

  • Mauricio Culebro confirmó que André-Pierre Gignac tiene seis meses de contrato restante y Nahuel Guzmán un año y medio.
  • Tigres UANL disputará la final del Apertura 2025 ante Toluca este jueves.
  • Mauricio Culebro confirmó la continuidad de ambos jugadores en el club auriazul.
patricio hechem
Patricio Hechem
