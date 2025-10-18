Es tendencia:
¿Quiénes ganaron en Stream Fighters 4? Todos los resultados de las peleas en Colombia

Repasa los resultados de la jornada que dejó sorpresas y contiendas impresionantes.

Por Lucas Lescano

Karely Ruiz brilló en la velada de Stream Fighters 4.
© INSTAGRAMKarely Ruiz brilló en la velada de Stream Fighters 4.

Luego de tanta espera llegó Stream Fighters 4. En Bogotá, Colombia, celebridades de todas partes de Latinoamérica se subieron al cuadrilátero para deleitar a los aficionados con sus respectivas peleas. Por si te perdiste alguna, a continuación te contamos todos los resultados del día que dejaron todo tipo de finales: esperados, sorpresas y más.

Andrea Valdiri noqueó a Yina Calderón en final con escándalo de Stream Fighters 4

Andrea Valdiri noqueó a Yina Calderón en final con escándalo de Stream Fighters 4

Todos los ganadores en Stream Fighters 4

En la primera contienda de la jornada se midieron The Nino y By King. El dominicano y el chileno abrieron el día con una interesante pelea que terminó con ambos muy flatos de aire, casi que suplicando el final del duelo. Los jueces le dieron el triunfo a The Nino por la vía de la decisión.

Posteriormente fue el turno de Milica ante May Osorio. La primera local del día salió del ring con las manos vacías, ya que la argentina fue mucho más contundente y se quedó con la victoria gracias a los jueces. Aunque el combate fue muy reñido, la experiencia de la ganadora terminó pesando más que cualquier otra cosa.

En el tercer duelo de la noche se subieron al cuadrilátero Shelao y Belosmaki. El chileno buscaba su primera victoria en el box amateur y la consiguió con un brutal nocaut en el segundo asalto que terminó dejando fuera del ring a su rival. 13.000 dólares extras para Shelao por haber finalizado la historia antes del campanazo decisivo.

La bandera mexicana comenzó a flamear cuando Karely Ruiz apareció en escena. Con un duelo muy complicado ante la local Karina García, la streamer nacional tuvo que sacar a relucir su condición física. A falta de menos de 20 segundos para que termine el último asalto, Ruiz se quedó con la victoria por la vía del nocaut técnico luego de que su rival no tuviera más aire y obligara a la réferi a detener las acciones.

JH de la Cruz era uno de los principales atractivos del día. El colombiano le regaló la primera victoria del día a su país tras vencer a Cristo Rata en el primer round. El peruano decidió no salir a disputar la segunda vuelta tras ser superado por completo en el inicio del duelo.

En la pelea estelar, Yina Calderón y Andrea Valdiri pusieron de pie a todo el estadio. Las colombianas se vieron las caras con muchas diferencias que resolver, ya que aseguraron que la perdedora no podría mencionar nunca más a la vencedora. En ese sentido, el triunfo terminó yendo para la esquina de Valdiri para cerrar una jornada impresionante.

lucas lescano
Lucas Lescano
