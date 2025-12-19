Se acercan los últimos días del 2025, pero el boxeo no decepciona y mantiene en vilo a los fanáticos hasta el final. En una noche que promete ser apasionante, se presenta un cruce tan mediático como impredecible. Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan en un combate de peso pesado, donde no hay un título en juego pero sí hay mucho en disputa para ambos.

Publicidad

Publicidad

El estadounidense Jake Paul, un personaje público surgido de las redes sociales y en ascenso dentro del ring, llega a esta pelea con un historial profesional de 12-1 y 7 KOs. Por su parte, el británico Anthony Joshua arriba a esta noche histórica con un historial de 28-4 y 25 KOs. Será un duelo a 8 rounds que mezcla espectáculo, experiencia y curiosidad global, en una jornada que captará la atención más allá del resultado.

Para Jake Paul, imponerse en el combate de este viernes significaría ganar credibilidad deportiva, al derrotar a un ex campeón mundial, quitándose de encima sólo la etiqueta de ‘influencer’ devenido en boxeador. En cambio, para Anthony Joshua una victoria equivaldría ratificar el predominio en la categoría, luego de las últimas derrotas que lo pusieron en duda. Por la dimensión mediática de este evento, el vencedor se dará el lujo de tener mejores propuestas comerciales y contratos lucrativos a futuro.

Se viene la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua en Miami [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde es la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El comienzo de la velada entre los protagonistas está dispuesto para las 19.00 horas del Centro de México, aunque el inicio podría retrasarse según la duración de las peleas preliminares. El evento se celebrará en el popular Kaseya Center, una arena multiusos ubicada en el corazón de Miami, además de uno de los principales centros de entretenimiento de la ciudad.

ver también Jake Paul vs. Anthony Joshua: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

¿La pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua va por TV abierta en México?

Desafortunadamente para los aficionados del boxeo, la contienda no se podrá sintonizar por televisión abierta en el territorio mexicano. Ninguno de los canales disponibles pasará el megaevento de este viernes en sus pantallas. Para poder seguir la lucha, los fanáticos tendrán que hacerlo a través de plataformas pagas.

ver también La impactante fortuna que repartirá la pelea de Anthony Joshua vs. Jake Paul

¿Dónde ver la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua en México?

El combate del día de la fecha será transmitido en suelo mexicano en forma exclusiva a través de Netflix. La famosa plataforma cuenta con los derechos únicos de transmisión del evento, para el país y todo Latinoamérica. Si ya estás suscripto a la misma, podrás ver la pelea sin pagar un adicional. Si no lo estás, debes crearte una cuenta y unirte a uno de sus planes pagos.

Publicidad

Publicidad