Sigue la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

El hijo de la leyenda buscará brillar en San Luis Potosí. Repasa los momentos más destacados de la velada.

¿Dónde ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Azteca Deportes desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Cartelera completa de la velada en San Luis Potosí, México

Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en el país.

  • Rocío Gutiérrez vs. Dulce María García | Peso mosca femenino
  • Nelson Salinas vs. Cuauhtémoc Martínez | Peso gallo
  • Jorge Ascanio vs. Víctor Albino | Peso ligero
  • Roberto Chávez vs. Jonathan Matamoros | Peso wélter
  • Omar Chávez vs. José Miguel Torres | Peso semipesado
  • Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco | Peso crucero

Bienvenidos a la velada de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco

A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre el hijo de la leyenda y un interesante rival sudamericano. Aquí no te perderás de nada.

Por Lucas Lescano

Julio César Chávez Jr. se medirá ante el argentino Ángel Julián Sacco.
© INSTAGRAMJulio César Chávez Jr. se medirá ante el argentino Ángel Julián Sacco.
