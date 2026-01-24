Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Sacco: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver las peleas EN VIVO

Este sábado 24 de enero es el día elegido para que la familia Chávez regrese al boxeo. Julio César Jr. y Omar aparecerán en escena buscando completar un fin de semana exitoso para los hermanos que intentarán deslumbrar a su padre, la leyenda Julio César. En ese contexto, la fiesta tendrá la participación de dos rivales sudamericanos que intentarán amargar el show con victorias que podrían abrirle las puertas a mejores oportunidades en el futuro.

En la pelea estelar estará Júnior, quien se medirá ante el argentino Ángel Julián Sacco. En el peso crucero y tras perder ante Jake Paul a mediados de 2025, Julio César intentará regresar a la victoria para mantener viva la ilusión de conseguir un título del mundo antes de retirarse. Se espera una victoria clara…

Por otro lado, Omar compartirá el cuadrilátero en la pelea coestelar del día con el colombiano José Miguel Torres. En la división de los pesos pesados, el hermano de Júnior buscará cambiar la imagen dejada en su última presentación a principios del año pasado, cuando cayó ante su compatriota Misael Rodríguez de manera clara.

Toda la jornada podrá ser seguida, de manera única y exclusiva, a través de Azteca Deportes. El inicio de la velada está previsto para las 17:00hs del Centro de México y aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucederá en San Luis Potosí.

Cartelera completa de la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Sacco

R ocío Gutiérrez vs. Dulce María García | Peso mosca femenino

| Peso mosca femenino Nelson Salinas vs. Cuauhtémoc Martínez | Peso gallo

| Peso gallo Jorge Ascanio vs. Víctor Albino | Peso ligero

| Peso ligero Roberto Chávez vs. Jonathan Matamoros | Peso wélter

| Peso wélter Omar Chávez vs. José Miguel Torres | Peso semipesado

| Peso semipesado Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco | Peso crucero

¿A qué hora empieza la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Sacco?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Sacco según país

México: 17:00hs

Colombia – Perú: 18:00hs

Chile – Estados Unidos: 19:00hs

Argentina: 20:00hs

España: 01:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Sacco?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Azteca Deportes en Latinoamérica y Estados Unidos.

