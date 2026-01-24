Quién pelea HOY sábado 24 de enero de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Es tiempo de comenzar a disfrutar de las mejores veladas de boxeo. Este sábado 24 de enero aparecerán en escena dos personajes más que conocidos por el mundo del deporte con la intención de obtener victorias que les permitan comenzar a cerrar su carrera con éxito y victorias.

Julio César Chávez Jr. se presentará ante su público en San Luis Potosí para medirse con el argentino Ángel Julián Sacco en el peso crucero. El hijo de la leyenda está convencido de que puede llegar a obtener una oportunidad titular muy pronto, por lo que ganar con contundencia es fundamental para sus proyectos a corto plazo.

Por otro lado, Omar Chávez estará cara a cara con el colombiano José Miguel Torres. Tras la caída en enero de 2025 ante Misael Rodríguez, el otro hijo de Julio César desea cumplir en el peso semipesado para dejarle la mesa servida a su hermano y completar una velada perfecta a nivel resultados.

El inicio de la jornada está previsto para las 17:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante Azteca Deportes de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este sábado 24 de enero:

R ocío Gutiérrez vs. Dulce María García | Peso mosca femenino

| Peso mosca femenino Nelson Salinas vs. Cuauhtémoc Martínez | Peso gallo

| Peso gallo Jorge Ascanio vs. Víctor Albino | Peso ligero

| Peso ligero Roberto Chávez vs. Jonathan Matamoros | Peso wélter

| Peso wélter Omar Chávez vs. José Miguel Torres | Peso semipesado

| Peso semipesado Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco | Peso crucero

