América no arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX de la mejor manera luego de cosechar dos empates y una derrota, pero donde no ha marcado un gol en más de 270 minutos. Esto genera malestar de un equipo que tiene la exigencia de pelear bien arriba.

Sin goles ante Xolos, Atlético San Luis y Pachuca, la afición americanista no está nada contenta con el presente del equipo, que aún no ha hecho grandes incorporaciones para afrontar el torneo, siendo que otros rivales que luchan por el título si lo han hecho.

Ahora, por este inicio de año, y acorde a la información de Mediotiempo, un importante directivo de la institución podría dejar el equipo. Se trata de Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas. El principal motivo radica en las decisiones de los últimos meses.

Santiago Baños, el directivo apuntado por la afición por el armado de los equipos. [Foto: Getty Images]

El mismo medio indica que, de igual manera, no está definido quién será, pero marcan que habrá algún reajuste en la estructura del club. Pero en definitiva, más allá de los fichajes, el club quiere hacer cambios para poder mantenerse entre los mejores equipos del país y de la región.

El directivo ha sido el principal responsable de las salidas y entradas del club, que no han dejado felices a los seguidores de la institución en los semestres posteriores al tricampeonato, donde fueron de más a menos. Primero subcampeón, luego eliminado en Cuartos de Final y ahora un inicio para el olvido.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2026?

De cara a poder conseguir su primera victoria en el actual certamen, el cuadro azulcrema estará recibiendo al Necaxa por la Jornada 4 el próximo sábado 31 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

