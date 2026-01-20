Falta cada vez menos para el inicio del Mundial 2026, una edición que será muy diferente a las anteriores debido a la ampliación del número de selecciones participantes. Será un torneo histórico y México tendrá un rol especial, ya que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, algo que genera ilusión entre los aficionados.

La Selección Mexicana buscará aprovechar esa condición de local para hacer un buen papel. Aunque el presente del equipo que dirige Javier Aguirre no es el ideal, jugar en casa podría transformarse en un factor clave para competir mejor y cumplir uno de los grandes objetivos: superar los octavos de final, una barrera que se repite desde hace años.

En ese contexto, un nombre histórico volvió a aparecer en la previa del Mundial. En las últimas horas, Diario Récord dialogó con aficionados brasileños y les mostró una imagen de Guillermo Ochoa, con la intención de saber si lo reconocían. La respuesta fue inmediata y unánime.

Todos identificaron a Memo sin dudar y recordaron especialmente su actuación ante Brasil en el Mundial 2014, donde fue una de las grandes figuras del partido. Incluso, algunos confesaron que no les gustaría volver a enfrentarlo en una Copa del Mundo, dejando en claro el respeto que todavía genera.

¿Memo Ochoa estará en el Mundial 2026?

La presencia de Ochoa en la próxima Copa del Mundo no está asegurada. En las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, el arquero no fue llamado por Javier Aguirre, lo que abre un gran interrogante sobre su futuro con el combinado nacional.

A pesar de eso, muchos consideran que Ochoa podría estar en la lista final y convertirse en el futbolista mexicano con más Mundiales disputados en la historia. Todo dependerá de la decisión del entrenador y del nivel que muestre el arquero en los próximos meses.

