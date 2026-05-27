Tyson Fury confirmó cuándo y dónde será su próxima pelea: ¿Contra Anthony Joshua?

El Rey Gitano está dispuesto a continuar con su legado, por lo que planea una segunda presentación en 2026.

Tyson Fury había anunciado a principios de año que se retiraba del boxeo. Sin embargo, a los pocos meses regresó con una pelea ante Arslanbek Makhmudov a mediados de abril en la que se lució con una victoria categórica que le permitió mostrar vigencia. Ahora, el Rey Gitano está listo para una segunda presentación en el año y ya confirmó cuándo y dónde sería.

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Fury anunció que regresa al boxeo en agosto

En ese sentido, Fury utilizó sus redes sociales para informarle al planeta que su vuelta a los cuadriláteros está prevista para el 1 de agosto en Dublín, capital de Irlanda. Sin embargo, Tyson no dio mayores detalles sobre quien puede ser el protagonista con el que vaya a compartir el cuadrilátero.

Luego de la contienda ante Makhmudov, Fury tomó el micrófono y desafío a Anthony Joshua para tener lo que sería una pelea capaz de paralizar al mundo entero del boxeo y deporte en general. Sin embargo, al momento de responder la propuesta, Joshua no se mostró muy convencido de aceptar el desafío y dejó a todos con una incertidumbre que todavía se mantiene.

Tyson Fury no sufrió para vencer a Arslanbek Makhmudov en Londres. (GETTY IMAGES)

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De esta manera, será cuestión de algunas semanas más para que se confirme quién será el oponente de Fury en el octavo mes del año. Todos desean que sea contra Joshua, pero Anthony no reveló los pasos a seguir para su futuro, por lo que se espera que este combate pueda llegar para finales de año.

Por lo pronto, el promotor de Fury, Frank Warren, anunció que en los siguientes días se confirmará el oponente, pero que se trata de “un buen peso pesado”, lo que deja ver que se buscaría un rival de menor tenor que le permita a Tyson quedar listo para la función más anhelada. Se acercan tiempos de éxito para el pugilismo y sus respectivos protagonistas.

En síntesis

Tyson Fury anunció oficialmente que su próximo combate se llevará a cabo el 1 de agosto en Dublín, Irlanda .

anunció oficialmente que su próximo combate se llevará a cabo el en . El promotor Frank Warren adelantó que el oponente se confirmará en los próximos días y que se trata de “un buen peso pesado”.

adelantó que el oponente se confirmará en los próximos días y que se trata de “un buen peso pesado”. Aunque Fury desafió previamente a Anthony Joshua, este último no ha aceptado la propuesta, por lo que se estima que dicho enfrentamiento podría darse hacia finales de año.