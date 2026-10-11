Los ingleses se medirán en un combate que captó la atención del mundo y que nadie se quiere perder.

El choque entre Tyson Fury y Anthony Joshua paralizó por completo al mundo del boxeo tras confirmar la vigencia comercial de los dos gigantes británicos. La venta general de entradas para el esperado duelo en el Principality Stadium de Cardiff colapsó las plataformas digitales, logrando agotar más de 80 mil localidades en apenas 40 segundos.

Publicidad

El furor de los fanáticos superó cualquier expectativa previa de los organizadores. Más de 500 mil personas se conectaron en la fila virtual de Ticketmaster al mediodía, mientras otras 170 mil intentaban ingresar al sitio oficial del recinto galés, provocando una demanda masiva para presenciar la contienda del próximo 11 de diciembre.

Los precios de reventa de Tyson Fury vs. Anthony Joshua

Los precios oficiales informados por la ticketera arrancaron en 88.50 libras y alcanzaron las 13.128 libras en los sectores principales. Sin embargo, la verdadera locura se trasladó al mercado secundario de reventa, donde los boletos VIP más cercanos al ring rozaron las 73.645 libras esterlinas (alrededor de 1.79 millones de pesos mexicanos).

Tyson Fury cerrará el año ante Anthony Joshua. (GETTY IMAGES)

Publicidad

A pesar de las cifras astronómicas que rodearon la taquilla, la respuesta del público demostró el enorme interés que mantiene el cruce entre los dos excampeones mundiales. La cartelera se transformó de manera automática en uno de los eventos deportivos con mayor demanda de boletos en la historia del Reino Unido.

La función en Cardiff promete una atmósfera electrizante cuando ambos contendientes suban al cuadrilátero cerca de la 1:00 de la madrugada local. El horario fue diseñado especialmente para favorecer la audiencia internacional y garantizar un alcance global masivo a través de la plataforma Netflix.

En síntesis

Tyson Fury y Anthony Joshua agotaron 80 mil entradas en 40 segundos en Cardiff.

agotaron 80 mil entradas en 40 segundos en Cardiff. Las entradas VIP de reventa alcanzaron un costo de hasta 73.645 libras esterlinas.

de reventa alcanzaron un costo de hasta 73.645 libras esterlinas. El combate se realizará el 11 de diciembre con transmisión global por Netflix.