El París Saint-Germain tuvo una noche para el olvido este martes en el Parque de los Príncipes, cuando no tuvo una buena actuación y cayó por 2-1 ante Bayern Múnich, en un choque de potencias europeas. El vigente campeón del continente luchó con sus armas, pero incluso con un jugador más un tiempo completo no pudo dejar ni un punto en casa.

Sin embargo, ese resultado adverso y como local no fue la peor noticia para los dirigidos por Luis Enrique: es que Achraf Hakimi sufrió una dura lesión y encendió las alarmas en ‘Les Rouge et Bléu’. El lateral derecho titular del conjunto francés no pudo completar el primer tiempo a raíz del dolor del impacto padecido en la etapa inicial del juego.

En los minutos adicionados de los primeros 45′, Luis Díaz le realizó una entrada fatal a los tobillos al intentar detener su marcha, y le generó una lesión que preocupa seriamente en PSG. El colombiano del Bayern Múnich había sido amonestado por su infracción, pero el VAR llamó y el árbitro revirtió su decisión, mostrándole la tarjeta roja al delantero.

Producto de esa fuerte patada, Achraf Hakimi se retiró entre lágrimas y sin poder pisar el césped por las dolencias, asistido por los médicos del París Saint-Germain. El atacante de los ‘Bávaros’ pidió perdón y el marroquí aceptó su disculpa con un breve gesto con los dedos, pero el daño ya estaba hecho: el defensa estará un largo tiempo fuera de las canchas.

En el momento, la situación impactó a todos en el campeón de la última Champions League, pero todo se volvió mayor al finalizar el encuentro: salió una imagen de Hakimi dejando el estadio con un yeso en el pie y en muletas, por no poder caminar con normalidad. Con esto, se agrandó la consternación, a la espera del parte médico oficial del club.

De acuerdo a la información que hace instantes reveló el prestigio periódico francés L’Equipe, Achraf Hakimi será baja por lo menos por cinco semanas tras la lesión generada por Luis Díaz. Aún así, desde el diario pidieron a la afición de PSG aguardar a la claridad del parte oficial para conocer detalles, luego de los estudios a los que el marroquí se someterá este miércoles.

