La gran estrella de la 'Loba' es la principal ausencia del plato fuerte del día en Italia.

La Roma afrontará esta tarde un duelo trascendental en busca de quedar como líder transitorio de la Serie A 2026/27. Para sumar tres puntos vitales que le permitan mirar a todos desde arriba, deberá vencer al Napoli, un grande de discreto presente. Además, tendrá que hacerlo a domicilio ante un contexto muy hostil.

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A las adversidades que se le presentan a la ‘Loba’ para el juego de este sábado, se suma que Paulo Dybala no estará disponible para este desafío. El ‘playmaker’ principal de la Roma quedó afuera de la convocatoria del equipo para visitar a Napoli y es una baja sensible. El argentino acompañó al grupo pero verá el cruce desde fuera.

Para mala fortuna del cuadro giallorossi, el delantero presenta una lesión en la pantorrilla que le impide ser elegible para este duelo de Serie A. Será el tercer encuentro consecutivo de Roma que Paulo Dybala se pierda a causa de este problema físico. El cordobés tiene un historial de lesiones en el club que no puede cortar.

Roma no tendrá a Dybala esta tarde [Foto: Getty]

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Según indicó el parte médico oficial de Roma, Paulo Dybala recién volverá a jugar a principios de noviembre, según los plazos estipulados para una óptima recuperación. De ese modo, tendrá un par de compromisos más fuera del primer equipo, además del de esta tarde ante Napoli por la Serie A 2026/27. ‘La Joya’ aún no está.

Roma tendrá serios dolores de cabeza en el choque de este sábado ante Napoli, ya que Paulo Dybala no es la única baja que tienen para salir a la cancha. Tampoco contarán con Lorenzo Pellegrini, Mile Svilar, Manu Koné y Muhammed Bah, todos por diferentes inconvenientes físicos. La enfermería llena en el predio de la ‘Loba’.

Los números de Paulo Dybala en la Serie A 2026/27:

En lo que va de la temporada, ‘La Joya’ suma 4 asistencias en 6 partidos en la corriente Serie A de Italia, donde todavía no pudo marcar goles. Además, en Champions League jugó dos partidos sin goles ni asistencias, y en Copa Italia, un partido sin gol ni asistencia. La ausencia este tiempo le servirá para intentar volver al ‘Prime’.