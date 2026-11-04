Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao.
Porto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Porto viene de perder 0-1 como local ante PSV. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Betis.
Napoli ganó 4-3 como local ante Bodo Glimt en la fecha anterior. Napoli está 24° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Villarreal.
El historial entre Porto y Napoli
Porto y Napoli se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Porto y 2 empates.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/08/2015
|Porto vs. Napoli
|0-0
|Club Friendlies
|20/03/2014
|Napoli vs. Porto
|2-2
|UEFA Europa League
|13/03/2014
|Porto vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|04/08/2013
|Napoli vs. Porto
|1-3
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Porto suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.