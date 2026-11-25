Shakhtar Donetsk recibe a Fenerbahce este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Sporting y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fenerbahce viene de ganarle 3-2 a Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique, Alisson, Oleh Ocheretko, Yehor Nazaryna, Marlon Gomes, Newerton, Lassina Traoré. DT: Arda Turan.
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, Mattéo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu. DT: Emre Belözoğlu.
Bajas y ausentes de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce
Shakhtar Donetsk:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Fenerbahce:
- Amara Diouf (lesión muscular)
- Jayden Oosterwolde (lesión en el tendón de Aquiles)
- Nathan Aké (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Marco Asensio (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Stamford Bridge
- Historial: 3 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 1, Fenerbahce ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 19/04/2022: Fenerbahce 1-0 Shakhtar Donetsk
- Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Slovan Bratislava, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de Fenerbahce: vs. LASK, miércoles 9 de diciembre