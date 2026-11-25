Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Jan Breydel Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas viene de ganarle 2-1 a PSV y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 2-3 ante Fenerbahce y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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