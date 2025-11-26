Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Real Madrid y Arsenal

Este miércoles fue jornada de UEFA Champions League. La segunda tanda de partidos se disputaron este 26 de noviembre y dejaron muchas conclusiones de cara al futuro con resultados contundentes, esperados y otros sorpresivos que pusieron la tabla de posiciones al rojo vivo.

Publicidad

Publicidad

En las noticias más resonantes del día, Real Madrid venció 4-3 al Olympiacos en Grecia con un póker de Kylian Mbappé y volvió a acomodarse en la zona de Playoffs. Por otro lado, el vigente campeón, París Saint-Germain, sacó adelante un duro compromiso con el Tottenham y se terminó imponiendo 5-3 en un verdadero partidazo.

Por otro lado, quien no levanta cabeza es el Liverpool, ya que volvió a perder. Esta vez, fue 4-1 ante el PSV en condición de local y comienza a sembrar muchas dudas con su futuro. Además, Arsenal se quedó con uno de los encuentros del día al vencer 3-1 al Bayern Munich en Londres.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Publicidad