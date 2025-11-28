Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cruz Azul

Cruz Azul presentó el uniforme con el que participará de la Copa Intercontinental 2025

La Máquina Cementera presentó su uniforme con el que disputará el certamen internacional de la FIFA tras conquistar la Concachampions 2025.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Cruz Azul presentará su uniforme con el que disputará la Copa Intercontinental 2025
© @CruzAzulCruz Azul presentará su uniforme con el que disputará la Copa Intercontinental 2025

Luego de conquista una nueva edición de la Concachampions, Cruz Azul estará jugando la Copa Intercontinental 2025 en el mes de diciembre con la posibilidad de conquistar hasta tres títulos oficiales de la FIFA. Sin dudas, una gran oportunidad para seguir llenando las vitrinas de copas.

Publicidad

Para este especial torneo de la Máquina Cementera, la empresa que lo viste, Pirma, reveló los nuevos uniformes que usará el equipo y estrenará en el certamen internacional. Ya hay opiniones de la afición al respecto tanto en el titular como en el alternativo.

En imágenes que compartió la marca en redes sociales, y que fueron reposteadas por la institución celeste en sus redes sociales, se pueden ver las versiones en azul y blanco que tienen contempladas para la justa internacional que se celebrará en Qatar el próximo mes.

Tweet placeholder
Publicidad

Respecto al diseño, destacan múltiples cruces en las zonas en una playera con distintos tonos en azul, sin que se muestre un patrón claro, lo que no ha gustado a los aficionados, quienes señalaron en redes sociales que parece que está “despintada”. 

Por otro lado, acorde a la información de Mediotiempo, se ha mencionado extraoficialmente que la marca estadounidense Nike se encargará de la vestimenta del club cementero, después de que finalice la relación comercial con Pirma a mediados de 2026. 

¿Cuándo y dónde debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

La decisión confirmada que podría abrirle una oportunidad a James Rodríguez de fichar con Cruz Azul para el Clausura 2026

ver también

La decisión confirmada que podría abrirle una oportunidad a James Rodríguez de fichar con Cruz Azul para el Clausura 2026

El cuadro mexicano debutará el próximo miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali ante Flamengo o Palmeiras, ambos de Brasil. Si resulta vencedor, sumará el trofeo del Derbi de las América, el mismo que sumó Pachuca en 2024 tras vencer a Botafogo. Clasificará a la Copa Challenger, donde ya lo espera el Pyramids FC de Egipto.

Publicidad
Tweet placeholder

En síntesis

  • Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental en diciembre con la posibilidad de ganar hasta tres títulos oficiales de la FIFA.
  • La marca Pirma reveló los nuevos uniformes del equipo para el torneo internacional en Qatar.
  • El diseño de la camiseta de Cruz Azul destaca por tener múltiples cruces y generó opiniones de que está “despintada”.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Real Madrid y Arsenal
Champions League

Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Real Madrid y Arsenal

¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en PSG vs. Le Havre por Ligue 1 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en PSG vs. Le Havre por Ligue 1 2025-26?

Mbappé exige 300 millones de dólares de deuda y la impactante cifra que le reclama PSG
Futbol Internacional

Mbappé exige 300 millones de dólares de deuda y la impactante cifra que le reclama PSG

El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo