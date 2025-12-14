¿Se lo queda? Atlas puja con un gigante de Sudamérica por fichar a un delantero extranjero

Atlas va en busca de un delantero. Diego Cocca cuenta con Uros Durdevic y Eduardo Aguirre, pero la intención del club es la de sumar un atacante más luego de la salida de Matías Cóccaro, quien no continuó en México porque la institución decidió no ejecutar la opción de compra.

Atlas es uno de los primeros equipos que iniciaron la pretemporada de cara al 2026. Mientras Diego Cocca trabaja con los jugadores que tiene a disposición, la directiva trabaja en el mercado para sumar futbolistas y uno de los delanteros que podría llegar a los Rojinegros es Facundo Batista.

Según lo informado por César Luis Merlo y por Pipe Sierra, Atlas tiene interés en fichar a Facundo Batista, actual futbolista de Atlético Nacional. El uruguayo ya sabe lo que es jugar en la Liga MX debido a que vistió las playeras de Querétaro y de Necaxa.

Facundo Batista en su paso por Necaxa (Getty Images)

No obstante, Atlas no es el único equipo que busca al uruguayo porque Peñarol también tiene la intención de incorporar al delantero. Facundo Batista es hincha reconocido del Manya, por lo que no será fácil ganarle la pulseada al conjunto charrúa para quedarse con el futbolista de 26 años.

El valor de Facundo Batista

Atlético Nacional pagó por Facundo Batista aproximadamente 1,5 millones de dólares en julio al Polissya de Ucrania por el jugador. Por lo tanto, Atlas debería desembolsar una cifra cercana para quedarse con el delantero. Además del uruguayo, en los últimos días también se informó que Santiago Muñoz, quien pertenece a Santos Laguna, es otra de las opciones para reforzar el ataque.

Mientras la directiva de Atlas explora las alternativas en la ofensiva, César Luis Merlo confirmó hace unos días que el primer fichaje del club en el mercado es Rodrigo Schlegel. Los Rojinegros compraron al defensa argentino por 600 mil dólares al Orlando City.

Los números de Facundo Batista en la Liga MX

Facundo Batista jugó dos años y medio en Necaxa de 2021 a 2023. Allí el uruguayo convirtió 14 goles en 64 partidos y luego estuvo seis meses en Querétaro el año pasado; en los Gallos Blancos hizo dos anotaciones en 18 encuentros disputados.

En síntesis