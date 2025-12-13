PSG vs. Flamengo: Día, hora y TV del partido por la Final de la Copa Intercontinental 2025

Flamengo le ganó por 2-0 a Pyramids FC este sábado por la Copa Challenger de la Copa Intercontinental 2025 y el equipo brasileño se clasificó a la final del torneo. Ahora el PSG y el Mengao se enfrentarán en lo que será el partido decisivo por el gran título.

Recordemos que el formato de la Copa Intercontinental se modificó a partir del año pasado. Es por eso que el campeón de la Champions League, en este caso el PSG, solo disputa un partido, mientras que el de la Copa Libertadores, Flamengo en la actual edición, tuvo que ganar dos encuentros antes de cruzarse con el conjunto francés.

Día, hora y TV del partido entre PSG y Flamengo

PSG y Flamengo se enfrentarán el próximo miércoles 17 de diciembre por la Final de la Copa Intercontinental 2025. El partido comenzará a las 11:00hs (CDMX) y se llevará a cabo en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Qatar. El partido será transmitido en México (y en la mayoría de los países) a través de FIFA+. Por su parte, en Estados Unidos podrá verse el juego mediante FuboTV.

El presente de PSG y Flamengo

PSG no está en una crisis pero no llega a este partido en un gran momento. El equipo de Luis Enrique le está ganando por el momento al Metz este sábado. Sin embargo, tendrá la ventaja de que la temporada para el club galo comenzó hace unos meses y no llega tan desgastado como sí se encuentra Flamengo.

Este será el último partido que disputará el Mengao en el año. Fue una temporada exigente para el Flamengo que culminó con el título de la Copa Libertadores y el Brasileirao y ahora buscará dar el batacazo al derrotar al PSG en la final de la Copa Intercontinental.

