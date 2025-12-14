¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Alavés vs. Real Madrid por la Jornada 16 de LaLiga 2025-26

Real Madrid necesita un triunfo como el agua y este domingo, desde las 14:00 hs (centro de México), tendrá la chance de volver a la senda de la victoria cuando visite a Alavés en el Estadio de Mendizorroza por la Jornada 16 de LaLiga de España 2025-26.
El Merengue ganó solamente uno de los últimos cinco partidos por el torneo doméstico y a eso se le suma que también viene de caer por UEFA Champions League ante Manchester City. Este presente pone en la cuerda floja a Xabi Alonso y ya se empezó a hablar de su posible reemplazante en el banquillo del Madrid.
Ahora bien, Kylian Mbappé -máxima figura del equipo- no ingresó ni un minuto en la reciente derrota contra los Ciudadanos por Liga de Campeones por una lesión en la mano, más precisamente una fractura en el dedo anular de la mano izquierda. Sin embargo, ya está listo para volver con una protección y se espera que sea titular este domingo.
Kylian Mbappé está listo para volver a sumar minutos (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Dean Huijsen
- Raúl Asencio
- Eduardo Camavinga
- Aurélién Tchouaméni
- Dani Ceballos
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Vinicius
- Kylian Mbappé
Probable alineación de Alavés
- Sivera
- Parada
- Pacheco
- Tenaglia
- Otto
- Calebe
- Ibáñez
- Denis Suárez
- Rebbach
- Toni Martínez
- Lucas Boyé
