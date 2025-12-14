West Ham y Aston Villa se enfrentan este domingo 14 de diciembre por un partido correspondiente a la Jornada 16 de la Premier League. Es un duelo entre dos equipos con realidades bien distintas, pero esto no importa una vez que se pone en juego el balón.

El Aston Villa está 3° en la clasificación y quiere seguir ganando para no perderle pisada al Arsenal, el líder de la Premier League. No obstante, Unai Emery no puede contar con Emiliano Martínez para este partido, lo que significa una ausencia importante en búsqueda de la victoria.

Emiliano Martínez no está presente por molestias en la espalda. El portero ha venido sufriendo problemas en dicha zona desde hace un tiempo y, por ejemplo, el argentino no atajó el jueves pasado en lo que fue la victoria por 2-1 de Aston Villa frente al Basilea por la Europa League.

Emiliano Martínez ya se perdió siete partidos (contando el de este domingo frente al West Ham). Es un número importante para un portero, aunque no es una situación que genere preocupación sobre todo pensando que en seis meses el portero va a jugar el Mundial 2026 con Argentina.

Sin el portero para el partido de este domingo frente a West Ham, el titular del Aston Villa es Marco Bizot, neerlandés de 34 años que llegó al conjunto de la Premier League en el último mercado procedente del Stade Brestois de Francia. Los Hammers están a seis puntos del Arsenal y quieren volver a estar a tres unidades.

