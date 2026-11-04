Dónde ver EN VIVO AEK Atenas vs. Real Madrid por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online

El Real Madrid visita al AEK Atenas por la cuarta jornada de la Champions League 2026-27. Conoce qué canales transmitirán el encuentro en México y dónde podrás seguirlo en vivo por streaming online.

AEK Atenas recibe este miércoles al Real Madrid en la actividad de la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El compromiso arranca en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México) sobre el terreno de juego del OPAP Arena (Agia Sofía), en Nea Filadelfeia, Grecia.

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El conjunto merengue viaja a territorio heleno con la encomienda de mantener su paso perfecto en la competición continental y afianzarse en los primeros puestos de la tabla general. En contraste, la escuadra aurinegra afronta uno de los desafíos más exigentes del semestre frente a su gente, necesitada de rescatar puntos ante el máximo ganador histórico del certamen para seguir con aspiraciones de meterse a los puestos de reclasificación europea.

¿Por dónde ver el partido en México?

La afición en territorio mexicano contará con opciones en televisión de paga y plataformas digitales para seguir las incidencias del choque entre griegos y españoles:

Televisión de Paga: FOX+ / TNT Sports.

FOX+ / TNT Sports. Streaming Online: FOX One / Max (antiguo HBO Max).

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La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid se presenta a esta cita en Grecia en un momento deportivo idóneo dentro del certamen continental, habiendo sumado triunfos en sus presentaciones anteriores para colocarse en la cima de la fase de liga. La escuadra española buscará imponer condiciones con su pegada en ofensiva para asegurar con anticipación su boleto directo a los octavos de final.

Por su parte, el AEK Atenas encara este compromiso respaldado por la atmósfera pesada de su estadio en la capital griega. El conjunto local intentará sostener el orden táctico en defensa para contener las transiciones rápidas del cuadro madrileño y aprovechar cualquier balón parado o desatención rival para conseguir una victoria histórica ante su público.

En sintesis

Real Madrid visita al AEK Atenas este miércoles a las 11:45 horas en Champions League.

este miércoles a las 11:45 horas en Champions League. El OPAP Arena de Grecia albergará el partido por la Jornada 4 del certamen continental.

albergará el partido por la Jornada 4 del certamen continental. TNT Sports, FOX+ y Max transmitirán el juego en vivo para la República Mexicana.