Mourinho confirmó los 11 futbolistas que saldrán al campo de juego para enfrentar a Celta de Vigo y Fede Valverde no se encuentra entre los titulares.

Desde las 14:00 horas de la CDMX, Real Madrid vuelve a la actividad después del parón por la fecha FIFA. El conjunto dirigido por José Mourinho recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el título del futbol español.

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Los Merengues se encuentran a solamente tres puntos del Barcelona y necesitan sumar de a tres para no perderle pisada al líder. Con el apoyo de su afición y en condición de local, parten como los grandes candidatos a quedarse con el triunfo.

Del otro lado estará un Celta de Vigo que no atraviesa su mejor momento en el campeonato. El equipo gallego apenas consiguió 13 puntos de los 36 que disputó hasta el momento, por lo que tendrá un desafío complicado ante uno de los principales aspirantes al título.

¿Por qué no juega Federico Valverde ante Celta de Vigo?

La ausencia de Federico Valverde en el once titular del Real Madrid responde a una decisión técnica de José Mourinho. El mediocampista uruguayo estará en el banquillo de suplentes y podría tener minutos durante el encuentro, al igual que Vinícius Jr., quien tampoco aparece entre los elegidos para comenzar el partido.

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Los titulares de Real Madrid

Courtois

Trent

Huijsen

Konaté

Álvaro Carreras

Camavinga

Bernardo

Bellingham

Yan Diomande

Arda Güler

Mbappé

En sintesis