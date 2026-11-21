Real Madrid recibe a Celta de Vigo este sábado en el Bernabéu. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México).

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El conjunto merengue llega en un gran momento futbolístico tras hilar cuatro victorias consecutivas en el campeonato español, buscando aprovechar su condición de local para presionar al líder de la tabla. Enfrente tendrá a un conjunto gallego que intentará dar la sorpresa en Madrid, tal como lo hizo en su última visita al Bernabéu en diciembre de 2025, cuando se impuso por 0-2.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo de este sábado 21 de noviembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo seguir el encuentro en otros países.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports Sudamérica: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App España: DAZN, Movistar+, M+ LaLiga TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Madrid se ubica 2° en la clasificación con 30 puntos en 12 jornadas, situándose a 3 unidades del Barcelona, líder de LaLiga. El equipo blanco viene de golear 0-3 al Valencia de Javier Aguirre en Mestalla, sosteniendo además un paso perfecto en casa donde ha ganado sus seis partidos ligueros de la temporada con Kylian Mbappé como máximo artillero del torneo (13 goles).

Por su parte, el Celta de Vigo marcha en la 12ª posición con 13 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla con una de las defensas menos vulneradas del certamen (10 goles recibidos). El cuadro celeste viene de igualar 0-0 ante el Levante en Balaídos, sumando un punto importante tras haber caído frente al Rayo Vallecano en su última salida.