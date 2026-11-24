Real Madrid recibe al PSV Eindhoven por una nueva jornada de la Champions League 2026-27. Conoce qué canales transmitirán el partido y dónde seguirlo en vivo por televisión y streaming online.

Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso marca el reencuentro oficial entre ambos clubes en la máxima competición europea tras casi cuatro décadas sin verse las caras. Mientras el conjunto merengue busca sostener su paso perfecto para asegurar cuanto antes su boleto directo a los octavos de final, la escuadra neerlandesa necesita sumar en Madrid para defender su lugar en la zona de clasificación al repechaje.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y PSV de este martes 24 de noviembre por la Champions League se puede ver en México a través de TNT en la TV o por HBO Max como plataforma de streaming.

México: TNT y HBO Max

TNT y HBO Max Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Fox Sports (Argentina) y Disney+ Premium

ESPN, Fox Sports (Argentina) y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision y ViX

Paramount+, TUDN, Univision y ViX España: M+ Liga de Campeones (Movistar Plus+ y Orange TV)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Madrid se ubica 2° en la clasificación general con 12 puntos (empatado en la cima con el PSG) tras ganar sus cuatro presentaciones anteriores. El equipo dirigido por José Mourinho encadena nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de remontar 2-1 ante el Celta de Vigo en LaLiga con anotaciones de Jude Bellingham y Carlos Espí.

Por su parte, el PSV Eindhoven marcha en el 24° puesto con 4 unidades tras cosechar un triunfo, un empate y dos derrotas. Aunque la escuadra comandada por Peter Bosz lidera la Eredivisie y viene de golear 4-1 al NEC Nijmegen en el torneo doméstico, en la jornada europea pasada cayó 2-1 frente al Club Brujas y está obligada a puntuar en el Bernabéu para no quedar fuera de los puestos de playoffs.

En sintesis

Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por la Champions League .

este martes 24 de noviembre por la . TNT y HBO Max transmitirán el encuentro en México desde las 14:00 horas .

el encuentro en México desde las . El equipo de José Mourinho marcha segundo con 12 puntos frente a PSV (4).