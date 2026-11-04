Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El cruce enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para meterse entre los mejores de la fase de liga, aunque llegan en momentos bien distintos. El Betis se mueve cómodo en Europa y el Dortmund todavía busca encontrar su mejor versión en la competencia.

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Son cuatro fechas de una fase de liga exigente y cada resultado pesa para la clasificación a los playoffs. Ganar acá significa acomodarse en la tabla antes de que el calendario se complique.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund llega con series mixtas: ganó su último compromiso con lo justo ante el Sabah FK, pero antes había caído con el Bodo Glimt. En la Champions todavía no termina de despegar, está 16° con 6 puntos en tres partidos, y necesita un triunfo de local para meterse en zona de clasificación directa.

El Betis, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Feyenoord y antes había superado a Porto, dos victorias consecutivas como local que lo tienen 7° con 9 unidades. El equipo español no pierde en la competencia y llega a Alemania con la confianza de quien no conoce la derrota en esta edición.

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El historial entre Dortmund y Betis

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, con triunfo del Dortmund por 2 a 0. No hay antecedentes recientes que sirvan de referencia, así que lo que suceda este miércoles marcará buena parte de la historia entre los dos clubes.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2015 Dortmund vs. Betis 2-0 Club Friendlies

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis