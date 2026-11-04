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Champions League

Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund vs. Betis, Champions League
Dortmund vs. Betis, Champions League

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El cruce enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para meterse entre los mejores de la fase de liga, aunque llegan en momentos bien distintos. El Betis se mueve cómodo en Europa y el Dortmund todavía busca encontrar su mejor versión en la competencia.

Son cuatro fechas de una fase de liga exigente y cada resultado pesa para la clasificación a los playoffs. Ganar acá significa acomodarse en la tabla antes de que el calendario se complique.

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La actualidad de ambos equipos

El Dortmund llega con series mixtas: ganó su último compromiso con lo justo ante el Sabah FK, pero antes había caído con el Bodo Glimt. En la Champions todavía no termina de despegar, está 16° con 6 puntos en tres partidos, y necesita un triunfo de local para meterse en zona de clasificación directa.

El Betis, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Feyenoord y antes había superado a Porto, dos victorias consecutivas como local que lo tienen 7° con 9 unidades. El equipo español no pierde en la competencia y llega a Alemania con la confianza de quien no conoce la derrota en esta edición.

El historial entre Dortmund y Betis

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, con triunfo del Dortmund por 2 a 0. No hay antecedentes recientes que sirvan de referencia, así que lo que suceda este miércoles marcará buena parte de la historia entre los dos clubes.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2015Dortmund vs. Betis2-0Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Dortmund suma 6 puntos en el torneo.
  • Betis suma 9 puntos tras vencer a Feyenoord, Porto y Lille.
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