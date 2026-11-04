Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El cruce enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para meterse entre los mejores de la fase de liga, aunque llegan en momentos bien distintos. El Betis se mueve cómodo en Europa y el Dortmund todavía busca encontrar su mejor versión en la competencia.
Son cuatro fechas de una fase de liga exigente y cada resultado pesa para la clasificación a los playoffs. Ganar acá significa acomodarse en la tabla antes de que el calendario se complique.
La actualidad de ambos equipos
El Dortmund llega con series mixtas: ganó su último compromiso con lo justo ante el Sabah FK, pero antes había caído con el Bodo Glimt. En la Champions todavía no termina de despegar, está 16° con 6 puntos en tres partidos, y necesita un triunfo de local para meterse en zona de clasificación directa.
El Betis, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Feyenoord y antes había superado a Porto, dos victorias consecutivas como local que lo tienen 7° con 9 unidades. El equipo español no pierde en la competencia y llega a Alemania con la confianza de quien no conoce la derrota en esta edición.
El historial entre Dortmund y Betis
El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, con triunfo del Dortmund por 2 a 0. No hay antecedentes recientes que sirvan de referencia, así que lo que suceda este miércoles marcará buena parte de la historia entre los dos clubes.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2015
|Dortmund vs. Betis
|2-0
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Dortmund suma 6 puntos en el torneo.
- Betis suma 9 puntos tras vencer a Feyenoord, Porto y Lille.