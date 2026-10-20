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Champions League

Fenerbahce vs. Slavia Praga en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League
Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con el mismo problema: ninguno ganó todavía en esta edición de la Champions League y necesitan reaccionar ya mismo.

El empate no les sirve a ninguno. Con apenas un punto entre los dos tras la segunda fecha, este cruce puede ser la última chance de engancharse a la pelea por los puestos de clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce llega golpeado después de la goleada 0-6 que sufrió como visitante ante el Aston Villa, un resultado que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. Antes había empatado 1-1 de local frente a la Roma, así que todavía no conoce la victoria en el torneo y marcha 28° con un solo punto.

El Slavia Praga tampoco encontró el rumbo: cayó 0-2 como visitante en su presentación más reciente y previamente había perdido 2-3 de local ante el Lens. Sin puntos en dos presentaciones, el equipo checo aparece 31° y necesita con urgencia cortar la racha negativa para no quedar descolgado del grupo.

El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga

El historial entre ambos es corto pero parejo: se vieron las caras en tres ocasiones y el Slavia Praga se impuso en dos, mientras que el Fenerbahce ganó una. En goles la cuenta también está pareja, 7 para los checos contra 6 de los turcos. El antecedente más reciente, de 2024, lo ganó el Fenerbahce 2-1 de visitante, cortando una racha adversa que incluía dos derrotas seguidas frente al mismo rival.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/11/2024Slavia Praga vs. Fenerbahce1-2UEFA Europa League
24/02/2022Slavia Praga vs. Fenerbahce3-2UEFA Conference League
17/02/2022Fenerbahce vs. Slavia Praga2-3UEFA Conference League

Horario del partido

  • México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
  • Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.
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