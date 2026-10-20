Fenerbahce vs. Slavia Praga en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos llegan con el mismo problema: ninguno ganó todavía en esta edición de la Champions League y necesitan reaccionar ya mismo.
El empate no les sirve a ninguno. Con apenas un punto entre los dos tras la segunda fecha, este cruce puede ser la última chance de engancharse a la pelea por los puestos de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Fenerbahce llega golpeado después de la goleada 0-6 que sufrió como visitante ante el Aston Villa, un resultado que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. Antes había empatado 1-1 de local frente a la Roma, así que todavía no conoce la victoria en el torneo y marcha 28° con un solo punto.
El Slavia Praga tampoco encontró el rumbo: cayó 0-2 como visitante en su presentación más reciente y previamente había perdido 2-3 de local ante el Lens. Sin puntos en dos presentaciones, el equipo checo aparece 31° y necesita con urgencia cortar la racha negativa para no quedar descolgado del grupo.
El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga
El historial entre ambos es corto pero parejo: se vieron las caras en tres ocasiones y el Slavia Praga se impuso en dos, mientras que el Fenerbahce ganó una. En goles la cuenta también está pareja, 7 para los checos contra 6 de los turcos. El antecedente más reciente, de 2024, lo ganó el Fenerbahce 2-1 de visitante, cortando una racha adversa que incluía dos derrotas seguidas frente al mismo rival.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/11/2024
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|1-2
|UEFA Europa League
|24/02/2022
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|3-2
|UEFA Conference League
|17/02/2022
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|2-3
|UEFA Conference League
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.