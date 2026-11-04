Fenerbahce vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. El Liverpool llega como candidato claro a quedarse con los tres puntos, pero el margen de error en esta Champions League es cada vez más chico y un tropiezo puede costar caro en la tabla general.

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Son puntos que pesan en la pelea por meterse entre los mejores puestos de la fase de liga, y ninguno de los dos quiere llegar a las últimas fechas dependiendo de otros resultados.

La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce todavía no encontró el funcionamiento en esta Champions League. Viene de un empate 2-2 como local ante Slavia Praga que dejó sabor a poco, pero antes sufrió una goleada dura, 0-6 ante Aston Villa, que expuso los problemas defensivos del equipo. Con apenas 2 puntos en tres partidos, está 31° y necesita sumar de manera urgente para no quedar al margen de la clasificación.

Liverpool, en cambio, llega en un gran momento de confianza. Ganó sus últimos tres compromisos en la competencia, incluyendo un 4-3 muy disputado ante Villarreal y una goleada 6-3 como visitante frente al LASK. Con 9 puntos de 9 posibles, es cuarto en la tabla general y se perfila como uno de los equipos a seguir en esta edición del torneo.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis