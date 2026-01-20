Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League 2025-26

Real Madrid y Mónaco se enfrentan este martes por la UEFA Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Kylian Mbappé será titular con Real Madrid ante Mónaco
© Getty ImagesKylian Mbappé será titular con Real Madrid ante Mónaco

Esta semana regresa la UEFA Champions League y uno de los partidos que se disputan este martes tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mónaco. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Con respecto al local, el Real Madrid está 7° en la tabla con 12 puntos y por ahora se clasificaría de manera directa a los octavos de final. Sin embargo, el club merengue se encuentra en un momento complicado y jugará su primer partido en la Champions League con Álvaro Arbeloa como su entrenador.

Por su parte, el Mónaco se ubica 19° con 9 unidades y por ahora estaría obligado a jugar los Playoffs. El conjunto del principado viene de perder el fin de semana en la Ligue 1 y es un duelo entre dos equipos que no se encuentran en su mejor momento.

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurelién Tchouámeni
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Jr
Publicidad

La probable alineación de Mónaco

  • Kohn
  • Ouattara
  • Kehrer
  • Dier
  • Henrique
  • Teze
  • Coulibaly
  • Golovin
  • Akliouche
  • Balogun
  • Biereth
Pronósticos Real Madrid vs Mónaco: así son las cuotas del atractivo desafío por Champions League

ver también

Pronósticos Real Madrid vs Mónaco: así son las cuotas del atractivo desafío por Champions League

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Paul Pogba fue convocado en Mónaco y podría volver a jugar tras dos años
UEFA

Paul Pogba fue convocado en Mónaco y podría volver a jugar tras dos años

Las alineaciones de Mónaco vs. Manchester City por la UEFA Champions League
Champions League

Las alineaciones de Mónaco vs. Manchester City por la UEFA Champions League

El motivo por el cual Edson Álvarez acepta ser vendido al Mónaco
Mexicanos en el extranjero

El motivo por el cual Edson Álvarez acepta ser vendido al Mónaco

Mientras Messi gana 12 millones, el salario que podría ganar Berterame en Inter Miami
MLS

Mientras Messi gana 12 millones, el salario que podría ganar Berterame en Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo