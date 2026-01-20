Esta semana regresa la UEFA Champions League y uno de los partidos que se disputan este martes tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mónaco. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 14:00hs (CDMX).

Con respecto al local, el Real Madrid está 7° en la tabla con 12 puntos y por ahora se clasificaría de manera directa a los octavos de final. Sin embargo, el club merengue se encuentra en un momento complicado y jugará su primer partido en la Champions League con Álvaro Arbeloa como su entrenador.

Por su parte, el Mónaco se ubica 19° con 9 unidades y por ahora estaría obligado a jugar los Playoffs. El conjunto del principado viene de perder el fin de semana en la Ligue 1 y es un duelo entre dos equipos que no se encuentran en su mejor momento.

La probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Raúl Asencio

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Aurelién Tchouámeni

Arda Güler

Jude Bellingham

Franco Mastantuono

Kylian Mbappé

Vinícius Jr

La probable alineación de Mónaco

Kohn

Ouattara

Kehrer

Dier

Henrique

Teze

Coulibaly

Golovin

Akliouche

Balogun

Biereth