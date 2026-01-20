Esta semana regresa la UEFA Champions League y uno de los partidos que se disputan este martes tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mónaco. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 14:00hs (CDMX).
Con respecto al local, el Real Madrid está 7° en la tabla con 12 puntos y por ahora se clasificaría de manera directa a los octavos de final. Sin embargo, el club merengue se encuentra en un momento complicado y jugará su primer partido en la Champions League con Álvaro Arbeloa como su entrenador.
Por su parte, el Mónaco se ubica 19° con 9 unidades y por ahora estaría obligado a jugar los Playoffs. El conjunto del principado viene de perder el fin de semana en la Ligue 1 y es un duelo entre dos equipos que no se encuentran en su mejor momento.
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurelién Tchouámeni
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr
La probable alineación de Mónaco
- Kohn
- Ouattara
- Kehrer
- Dier
- Henrique
- Teze
- Coulibaly
- Golovin
- Akliouche
- Balogun
- Biereth
ver también
Pronósticos Real Madrid vs Mónaco: así son las cuotas del atractivo desafío por Champions League