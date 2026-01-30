Real Madrid vs. Benfica: día, horario y transmisión de TV EN VIVO de los Playoffs de la UEFA Champions League

Real Madrid y Benfica quedaron emparejados en los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 en busca de un lugar en los octavos de final. Las Águilas fueron los responsables de que el Merengue deba jugar esta instancia luego del reciente triunfo por 4-2 con un histórico gol del portero Anatoli Trubin en la última jornada de la Fase Liga.

Ese recordado tanto de cabeza no solo terminó con la ilusión del Madrid de quedar entre los primeros ocho de la tabla, sino que además metió a Benfica en zona de Playoffs por diferencia de gol. Ahora, ambos equipos vuelven a verse las caras y la expectativa es muy grande.

Kylian Mbappé se lamenta por la derrota de Real Madrid ante Benfica (GETTY IMAGES)

¿Qué día se enfrentan Real Madrid y Benfica por los Playoffs?

Los 16avos de la UEFA Champions League se juegan a ida y vuelta, por lo que el boleto a los octavos se definirá en dos partidos. La ida se jugará el 17 o 18 de febrero en el Estadio da Luz de Portugal, mientras que la vuelta será el 24 o 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Horario a confirmar.

Es importante recordar que Real Madrid no podrá contar ni con Raúl Asencio ni con Rodrygo en el partido de ida, ya que ambos fueron expulsados precisamente ante Benfica en la última jornada de la Fase Liga.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica?

En México, la edición 2025-2026 de la Champions League es televisada por TNT y Space, mientras que las opciones de streaming serán HBO Max y Fox One. Ahora bien, en lo que respecta al suelo sudamericano, los partidos pueden verse a través de ESPN o Disney+.

Cruces confirmados de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Mónaco vs. París Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

En síntesis