Real Madrid vs. Benfica: día, horario y transmisión de TV EN VIVO de los Playoffs de la UEFA Champions League

El Merengue tendrá revancha rápidamente contra su verdugo luego de la reciente victoria de Las Águilas que tuvo a su portero como protagonista.

Por Leandro Barraza

Real Madrid volverá a enfrentar a Benfica por la UEFA Champions League 2025-26
© Foto propia de BolavipReal Madrid volverá a enfrentar a Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

Real Madrid y Benfica quedaron emparejados en los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 en busca de un lugar en los octavos de final. Las Águilas fueron los responsables de que el Merengue deba jugar esta instancia luego del reciente triunfo por 4-2 con un histórico gol del portero Anatoli Trubin en la última jornada de la Fase Liga.

Ese recordado tanto de cabeza no solo terminó con la ilusión del Madrid de quedar entre los primeros ocho de la tabla, sino que además metió a Benfica en zona de Playoffs por diferencia de gol. Ahora, ambos equipos vuelven a verse las caras y la expectativa es muy grande.

Kylian Mbappé se lamenta por la derrota de Real Madrid ante Benfica (GETTY IMAGES)

¿Qué día se enfrentan Real Madrid y Benfica por los Playoffs?

Los 16avos de la UEFA Champions League se juegan a ida y vuelta, por lo que el boleto a los octavos se definirá en dos partidos. La ida se jugará el 17 o 18 de febrero en el Estadio da Luz de Portugal, mientras que la vuelta será el 24 o 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Horario a confirmar.

Es importante recordar que Real Madrid no podrá contar ni con Raúl Asencio ni con Rodrygo en el partido de ida, ya que ambos fueron expulsados precisamente ante Benfica en la última jornada de la Fase Liga.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica?

En México, la edición 2025-2026 de la Champions League es televisada por TNT y Space, mientras que las opciones de streaming serán HBO Max y Fox One. Ahora bien, en lo que respecta al suelo sudamericano, los partidos pueden verse a través de ESPN o Disney+.

Cruces confirmados de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26

  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo/Glimt vs. Inter
  • Mónaco vs. París Saint-Germain
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Olympiakos vs. Bayer Leverkusen
En síntesis

  • Real Madrid enfrentará al Benfica el 17/18 de febrero (ida) y 24/25 de febrero (vuelta).
  • El portero Anatoli Trubin anotó un gol histórico de cabeza en el reciente triunfo 4-2.
  • Raúl Asencio y Rodrygo serán bajas en la ida por expulsión en la Fase Liga.
leandro barraza
Leandro Barraza
