Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde con Mónaco por la Champions League 2025-26

Real Madrid se enfrenta con Mónaco este martes 20 de enero por la Jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El partido se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu y es un juego fundamental para ambos equipos.

Publicidad

Publicidad

Si bien la clasificación indica que Real Madrid está ubicado 7°, la realidad es que el conjunto merengue se encuentra en un momento complicado, al punto de que Álvaro Arbeloa hará su debut en la Champions League. A continuación, los distintos escenarios que se le pueden plantear al equipo ante Mónaco.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana a Mónaco?

Si Real Madrid le gana a Mónaco este martes por la Champions League, el equipo blanco estaría cerca de asegurar su lugar en los octavos de final. El conjunto de Álvaro Arbeloa quedaría con 15 puntos y solo faltaría por disputarse una jornada.

¿Qué pasa si Real Madrid empata con Mónaco?

Si Real Madrid empata este martes con Mónaco por la Champions League, hay posibilidades de que el equipo merengue quede fuera de la zona de octavos de final y tendría que jugarse sus posibilidades en la última jornada contra Benfica.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Real Madrid pierde con Mónaco?

ver también Sigue GRATIS y EN VIVO Real Madrid vs. Mónaco: Paul Pogba es baja en Mónaco por lesión

Si Real Madrid pierde este martes con Mónaco por la Champions League, la situación para el conjunto de Álvaro Arbeloa se complicaría porque es probable que quede en zona de Playoffs y tendría que ganarle sí o sí a Benfica en la última jornada para aspirar a terminar en los primeros ocho clasificados.

En síntesis