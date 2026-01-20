Es tendencia:
Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde con Mónaco por la Champions League 2025-26

Real Madrid se enfrenta con Mónaco por la Champions League este martes. Los escenarios que se le pueden presentar al equipo blanco.

Por Patricio Hechem

Real Madrid se enfrenta con Mónaco por la Champions League
Real Madrid se enfrenta con Mónaco por la Champions League

Real Madrid se enfrenta con Mónaco este martes 20 de enero por la Jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El partido se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu y es un juego fundamental para ambos equipos.

Si bien la clasificación indica que Real Madrid está ubicado 7°, la realidad es que el conjunto merengue se encuentra en un momento complicado, al punto de que Álvaro Arbeloa hará su debut en la Champions League. A continuación, los distintos escenarios que se le pueden plantear al equipo ante Mónaco.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana a Mónaco?

Si Real Madrid le gana a Mónaco este martes por la Champions League, el equipo blanco estaría cerca de asegurar su lugar en los octavos de final. El conjunto de Álvaro Arbeloa quedaría con 15 puntos y solo faltaría por disputarse una jornada.

¿Qué pasa si Real Madrid empata con Mónaco?

Si Real Madrid empata este martes con Mónaco por la Champions League, hay posibilidades de que el equipo merengue quede fuera de la zona de octavos de final y tendría que jugarse sus posibilidades en la última jornada contra Benfica.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde con Mónaco?

Si Real Madrid pierde este martes con Mónaco por la Champions League, la situación para el conjunto de Álvaro Arbeloa se complicaría porque es probable que quede en zona de Playoffs y tendría que ganarle sí o sí a Benfica en la última jornada para aspirar a terminar en los primeros ocho clasificados.

En síntesis

  • Real Madrid enfrenta a Mónaco el 20 de enero con el debut de Álvaro Arbeloa.
  • Si gana, el equipo sumaría 15 puntos y casi asegura su pase a octavos de final.
  • Una derrota podría enviarlos a zona de Playoffs debiendo ganar obligatoriamente ante Benfica.
patricio hechem
Patricio Hechem
