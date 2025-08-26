Es tendencia:
José Mourinho, DT de Fenerbahce, respondió si Edson Álvarez debutará ante Benfica por Champions League

En la previa al juego de vuelta contra el equipo luso, el entrenador de Edson Álvarez habló sobre la presencia del mexicano.

Por Patricio Hechem

© Getty ImagesJosé Mourinho habló sobre Edson Álvarez

Aunque la temporada recién comenzó, el Fenerbahce se juega este miércoles uno de los partidos más importantes de la campaña. El nuevo equipo de Edson Álvarez se enfrenta contra Benfica por el encuentro de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

El partido de ida terminó 0-0 en Turquía, por lo que el conjunto de José Mourinho deberá jugarse la clasificación en el Estadio Da Luz de Lisboa. Edson Álvarez fue presentado hace pocos días y la presencia del mexicano en el partido ante Benfica era un tema a consultarle al entrenador luso.

No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria“, manifestó José Mourinho en relación a la situación del capitán de la Selección Mexicana, confirmando que el centrocampista no jugará el partido.

El partido para Fenerbahce es fundamental, no solo para clasificarse a la fase de liga de la Champions League sino por lo que significarían las ganancias a nivel dinero. En caso de quedar eliminado, el equipo de Edson Álvarez al menos caería a la Europa League.

Edson Álvarez con su familia (@Fenerbahce)

Por su parte, el mexicano también reveló en su presentación que no jugará ante Benfica: “Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos”.

“He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. Al final, creo que el club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente“, comentó Edson Álvarez.

¿Cuándo podría debutar Edson Álvarez con Fenerbahce?

Lo más probable es que el exfutbolista del West Ham sume sus primeros minutos con Fenerbahce el próximo domingo 31 de agosto, día en el que el conjunto de José Mourinho se enfrentará con el Gençlerbirliği por la Superliga de Turquía.

Patricio Hechem
