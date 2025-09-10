Comenzó la cuenta regresiva para el cierre del libro de pases de verano en México, y los equipos de la Liga MX trabajan para realizar sus últimas contrataciones. Luego, no tendrán tiempo sino hasta dentro de cinco meses para volver a reforzar sus plantillas para la competencia que se les viene por delante en este segundo semestre del 2025.

Uno de los que abrochó una cara nueva en estas horas ha sido Chivas de Guadalajara, que cerró una incorporación proveniente desde el futbol europeo. El elenco conducido por Gabriel Milito no puede realizar operaciones de primer nivel como otros equipos más poderosos, por lo que debe inclinarse a sumar talentos bien apuntados.

César Luis Merlo, especialista en transferencias de jugadores, reveló en el programa de streaming Vamos Show que Carlo Soldati será refuerzo del ‘Rebaño Sagrado’. El joven futbolista llegará a Guadalajara en las próximas horas y luego de someterse a una revisión médica, firmará un contrato a largo plazo con el conjunto rojiblanco.

Carlo Soldati, el canterano de Querétaro que llega a Chivas.

¿Quién es Carlo Soldati, el nuevo fichaje de las Chivas de Guadalajara?

Carlo Soldati, flamante incorporación de Chivas, es un defensor central de apenas 20 años de edad recientemente cumplidos, de la categoría 2005. Es nacido en Ciudad de México, es zurdo, mide ¡1.91! metros de altura, y es un canterano del Querétaro, con pasado en la Selección Mexicana Sub-20.

Luego de haberse formado en las fuerzas básicas de los ‘Gallos Blancos’, Soldati dio el salto al Viejo Continente y jugó por una temporada en el Cagliari de Italia, militando para el equipo “Primavera” del club de la Serie A. Allí disputó 21 partidos, con un gol y una asistencia, hasta que tuvo el infortunio de sufrir una rotura de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas.

Afortunadamente, actualmente Carlo Soldati se encuentra totalmente recuperado y arribará a Chivas en buenas condiciones. Se sumará al ‘Rebaño’ en condición de agente libre, con el pase en su poder. Y de acuerdo a lo apuntado por César Merlo, comenzará en el Tapatío o en la Sub-21, para unos meses después subir al primer equipo que comanda hoy en día el argentino Milito.