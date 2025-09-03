Ya hemos comenzado a transitar el año mundialista: faltan menos de 365 días para el inicio de la próxima Copa Mundial de la FIFA, y los jugadores mexicanos que son elegibles para el ‘Tri’ arrancan a decidir su futuro para prepararse de la mejor manera para esta cita tan especial. Los futbolistas son conscientes que no pueden fallar con la elección y trabajan en ello.

El caso más reciente y que surgió hace instantes ha sido el de Johan Vásquez. El zaguero central de la escuadra nacional tenía dos posibilidades concretas para afrontar sus meses previos al certamen donde todos quieren estar, y en las últimas horas tomó la determinación final que el tiempo dirá si fue o no la correcta y adecuada.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, el defensa acordó la renovación de contrato con Genoa hasta 2028. Aunque se supo que tuvo la opción de cambiar de equipo en los días decisivos del mercado de fichajes europeo, finalmente el club lo convenció de continuar en el equipo y le extendió el vínculo por un año más con una mejora salarial.

Publicidad

Publicidad

Johan Vásquez y una gran noticia para la Selección [Foto: Getty]

De acuerdo a lo manifestado por el reportero, Porto había ofrecido ¡20 millones de dólares! a Genoa, con bonos incluidos, para adquirir la ficha del central mexicano. Sin embargo, el conjunto italiano no tenía la intención de dejarlo salir y rechazó la propuesta, pero siendo considerado con su capitán, a quien le elevó su sueldo.

En este sentido, el especialista en libro de pases aseguró que en la Selección Mexicana dieron el visto bueno a su permanencia en Genoa, ya que una transferencia al Porto implicaría una salida de su zona de confort y la necesidad de adaptarse rápido a otro club y otra ciudad, mientras que quedarse en su club le asegura más minutos, protagonismo y competir en una liga mejor, algo que Javier Aguirre necesita.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Memo’ Ochoa podría volver a la Liga MX: el club que negocia para fichar al emblema de la Selección Mexicana

Desde su llegada al Genoa, Johan Vásquez ha disputado 108 partidos, siendo el club donde más encuentros jugó en su carrera. En ese período, además, sumó 8880 minutos y aportó 6 goles y 1 asistencia. Y allí se quedará, por lo menos, hasta la próxima Copa del Mundo, con la intención y el deseo de ser uno de los que participe en un torneo tan prestigioso y reconocido.