Este miércoles continúa la actividad en la UEFA Champions League y se viene un partido interesante para el Barcelona, ya que ayer, su máximo rival español cayó ante Liverpool. La mesa está servida para que hoy que visitan al Brujas puedan conseguir la victoria y seguir sumando puntos en esta competencia internacional e igualar en puntos al Real Madrid.

En la primera jornada el conjunto blaugrana venció al Newcastle en casa, después de conseguir un 2-1 a su favor; lamentablemente en la segunda fecha cayó ante el PSG en un 2-1; luego venció 6-1 al Olympiacos y en esta cuarta ronda de la competencia intenta conseguir los tres puntos ganándole al conjunto belga como locales.

Por su parte, los de casa en la Jornada 1 vencieron 4-1 al Mónaco; para la fecha 2 cayeron 2-1 frente al Atalanta; en la tercera jornada volvió a perder ante el Bayern Münich por una goleada de 4-0, por lo que aunque parece difícil esta tarde intentan imponerse al equipo de Hansi Flick con la idea de sumar de nueva cuenta.

Alineaciones del Club Brujas

Nordin Jackers

Kyriani Sabbe

Joel Ordóñez

Brandon Mechele

Joaquin Seys

Raphael Onyedika

Aleksandar Stankovic

Hans Vanaken

Carlos Borges

Christos Tzolis

Nicolo Tresoldi

Alineaciones del Barcelona

Wojciech Szczesny

Joules Kounde

Ronald Araújo

Eric Garcia

Alejandro Balde

Marc Casado

Ferran Torres

Lamine Yamal

Frenkie de Jong

Fermín López

Marcus Rashford

En síntesis