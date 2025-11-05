Este miércoles continúa la actividad en la UEFA Champions League y se viene un partido interesante para el Barcelona, ya que ayer, su máximo rival español cayó ante Liverpool. La mesa está servida para que hoy que visitan al Brujas puedan conseguir la victoria y seguir sumando puntos en esta competencia internacional e igualar en puntos al Real Madrid.
En la primera jornada el conjunto blaugrana venció al Newcastle en casa, después de conseguir un 2-1 a su favor; lamentablemente en la segunda fecha cayó ante el PSG en un 2-1; luego venció 6-1 al Olympiacos y en esta cuarta ronda de la competencia intenta conseguir los tres puntos ganándole al conjunto belga como locales.
Por su parte, los de casa en la Jornada 1 vencieron 4-1 al Mónaco; para la fecha 2 cayeron 2-1 frente al Atalanta; en la tercera jornada volvió a perder ante el Bayern Münich por una goleada de 4-0, por lo que aunque parece difícil esta tarde intentan imponerse al equipo de Hansi Flick con la idea de sumar de nueva cuenta.
Alineaciones del Club Brujas
- Nordin Jackers
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordóñez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Raphael Onyedika
- Aleksandar Stankovic
- Hans Vanaken
- Carlos Borges
- Christos Tzolis
- Nicolo Tresoldi
Alineaciones del Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Joules Kounde
- Ronald Araújo
- Eric Garcia
- Alejandro Balde
- Marc Casado
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Marcus Rashford
En síntesis
- El FC Barcelona visita al Brujas este miércoles en la jornada de la UEFA Champions League.
- El Barcelona buscará la victoria ante Brujas tras la derrota de su rival, el Real Madrid, ante Liverpool.
- La alineación del Barcelona incluye a Lamine Yamal, Pedri González y Marcus Rashford.