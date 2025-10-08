Hasta el momento Obed Vargas se ha puesto en el radar de varios equipos por su participación en el Mundial Sub 20 donde la Selección Mexicana está en la pelea por los Cuartos de Final y espera a su rival entre Argentina y Nigeria. El desempeño que ha tenido el joven que actualmente milita en el Seattle Sounders de la MLS, lo ha colocado entre los futbolistas que tienen a más visores poniendo atención al nivel de juego que maneja, por lo que muy pronto podría dejar el futbol en Estados Unidos.

Buscan a Obed Vargas en Europa

Y es que este martes trascendió la noticia, de acuerdo con Julio Rodríguez, que el mexicano estaría en la mira de un par de equipos europeos que ya lo están siguiendo. La fuente informa que el primer conjunto que lo analiza es precisamente el PSV Eindhoven, la escuadra de los países bajos se ha caracterizado por ser de los clubes que más trabajo tienen en la formación y desarrollo de juveniles, por lo que la posibilidad de dar el salto a la Eredivisie antes de llegar a otro conjunto podría ser la clave para su crecimiento.

La otra opción que se maneja es el Club Brujas, el conjunto belga ha tenido en los últimos años un crecimiento exponencial a nivel europeo y recientemente ha peleado en la Champions League. Un proceso en esta plantilla sería un poco más avanzado que ir al PSV, un equipo que lo podría llevar de acuerdo a su proceso, aunque en Bélgica tendría que enfrentarse a las grandes competencias e ir de lleno en un proyecto con mucha mayor exigencia, por lo que ambas son posibilidades con mucha proyección en su carrera como futbolista mexicano.

Obed Vargas en la mira del PSV y el Club Brujas

¿El mejor jugador de la MLS?

El problema es que en la MLS puedan dejarlo ir, ya que recientemente con lo que se ha mostrado de él en el Mundial encabeza el listado de los 22 mejores jugadores menores de 22 años en la presente temporada. El mediocampista tiene un total de 35 partidos disputados con esta escuadra en la que acumula ya un total de cuatro anotaciones y una asistencia, ganándose un lugar especial en el cuadro titular a sus 20 años de edad y con un futuro que podría ser promisorio si le llegan y aceptan las ofertas antes señaladas, puesto que harían que el mexicano creciera aún más.