Napoli vs. Bodo Glimt: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli todavía no ganó en esta Champions League y el margen para seguir de largo empieza a achicarse. Bodo Glimt, en cambio, llega con la confianza de haber tumbado a un gigante alemán.
Para el equipo italiano es prácticamente una final chica: otro traspié lo deja mirando la clasificación desde lejos. Para los noruegos, en cambio, es la chance de dar otro golpe y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Napoli arrastra dos derrotas en el arranque de la fase de liga y está 32° entre 36 equipos, sin puntos. Cayó de local ante Arsenal y después se fue con las manos vacías de España tras perder 3-1 frente al Villarreal. La imagen reciente no es la de un candidato cómodo, y la localía ante su gente aparece como la oportunidad de cortar la mala racha.
Bodo Glimt llega en otra sintonía. Después de un golpe durísimo como el 5-0 ante Bayern, el equipo noruego reaccionó con una victoria 1-0 de local frente al Dortmund que lo metió en zona de clasificación, 24° con 3 puntos. Esa combinación de resultado y buen funcionamiento le da argumentos para pensar el viaje a Italia sin complejos.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.