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Champions League

Napoli vs. Bodo Glimt: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League
Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli todavía no ganó en esta Champions League y el margen para seguir de largo empieza a achicarse. Bodo Glimt, en cambio, llega con la confianza de haber tumbado a un gigante alemán.

Para el equipo italiano es prácticamente una final chica: otro traspié lo deja mirando la clasificación desde lejos. Para los noruegos, en cambio, es la chance de dar otro golpe y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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La actualidad de ambos equipos

El Napoli arrastra dos derrotas en el arranque de la fase de liga y está 32° entre 36 equipos, sin puntos. Cayó de local ante Arsenal y después se fue con las manos vacías de España tras perder 3-1 frente al Villarreal. La imagen reciente no es la de un candidato cómodo, y la localía ante su gente aparece como la oportunidad de cortar la mala racha.

Bodo Glimt llega en otra sintonía. Después de un golpe durísimo como el 5-0 ante Bayern, el equipo noruego reaccionó con una victoria 1-0 de local frente al Dortmund que lo metió en zona de clasificación, 24° con 3 puntos. Esa combinación de resultado y buen funcionamiento le da argumentos para pensar el viaje a Italia sin complejos.

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Napoli suma 0 puntos en el torneo.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
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