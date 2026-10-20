¿Por qué no juega Cuti Romero en Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27?

El defensor argentino ni siquiera formó parte de la lista de jugadores que viajó a Alemania para enfrentar al Stuttgart.

El Atlético de Madrid viajó a Alemania para medirse ante el Stuttgart en actividad de la Jornada 3 dentro de la UEFA Champions League 2026-27 sobre la cancha del MHP Arena. Con la firme aspiración de escalar hacia los primeros ocho puestos de la tabla general, el cuadro colchonero no podrá disponer de Cristian Romero dentro de su convocatoria para este cotejo.

Publicidad

El “Cuti” Romero no disputará el duelo frente al Stuttgart debido a una complicación física. El defensor central argentino sufrió una lesión muscular durante el encuentro previo ante el Espanyol, razón por la cual el director técnico Diego “Cholo” Simeone optó por dejarlo fuera de la expedición para priorizar su recuperación.

Romero saltó como titular en el compromiso del pasado sábado ante la escuadra periquita; sin embargo, debió abandonar el terreno de juego durante el complemento, concretamente al minuto 67, tras resentirse de una molestia. Los estudios médicos posteriores confirmaron que se trata de una distensión en el aductor, diagnóstico que lo mantendrá al margen de las canchas por un periodo aproximado de diez días.

El zaguero sudamericano se había afianzado como una pieza inamovible en la central del Atlético de Madrid, registrando ocho apariciones y un gol en la campaña, además de haber sido titular en los dos compromisos previos de la Champions League. Ahora, el “Cholo” Simeone trabajará en ajustar su aparato defensivo para suplir a una de las principales figuras de la plantilla.

Publicidad

📋 ¡Los futbolistas que componen la expedición rojiblanca a Stuttgart! pic.twitter.com/Xl1Xx8tqay — Atlético de Madrid (@Atleti) October 19, 2026

Posible formación del Atlético de Madrid vs. Stuttgart

Jan Oblak

Marcos Llorente

Marc Pubill

David Hancko

Alejandro Grimaldo

Giuliano Simeone

Pablo Barrios

Morten Hjulmand

Alex Baena

Kang-in Lee

Julián Álvarez

En síntesis

Cuti Romero causó baja ante Stuttgart por una distensión en el aductor.

causó baja ante Stuttgart por una distensión en el aductor. El zaguero se lesionó contra Espanyol y estará inactivo por diez días.

se lesionó contra Espanyol y estará inactivo por diez días. Atlético de Madrid disputa la Jornada 3 de Champions League en Alemania.